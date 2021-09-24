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رياضة
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محرز يواصل تحطيم أرقامه بتخطي حاجز 100 هدف

توفيق عمارة
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محرز يواصل تحطيم أرقامه بتخطي حاجز 100 هدف

نجح الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في تخطي حاجز 100 هدف على مستوى الأندية منذ بداية مشواره الكروي، بعد أن سجل هدفين جديدين، أمام نادي وايكومب واندررز في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الانجليزية، والتي انتهت بفوز زملاء قائد منتخب الجزائر بستة أهداف لهدف، سجل منها هدفين وصنع هدفا آخر.

ورفع محرز حصيلته التهديفية إلى 102 هدف طوال مشواره الكروي، موزعة على 396 مباراة لعبها مع عدة أندية، نادي لوهافر الفرنسي وليستر سيتي ومانشستر سيتي الانجليزيين، ونجح اللاعب الجزائري في الوصول إلى هذا الرقم رغم أنه لا يلعب في منصب المهاجم الصريح ولطالما وجد راحته في صناعة اللعب أكثر من أي شيء آخر، بدليل أنه نجح في تسجيل 89 هدفا كاملا، وسجل رياض محرز أكبر عدد من الأهداف خلال مشواره لحد الساعة في الدوري الانجليزي الممتاز، حيث نجح في تسجيل 67 هدفا في 230 مباراة موزعة بين ناديي ليستر سيتي ومانشستر سيتي، وبالضبط سجل نجم “الخضر” 39 هدفا مع ليستر في 139 مباراة لعبها خلال أربعة مواسم كاملة، في حين سجل 28 هدفا مع مانشستر سيتي في 91 مباراة والحصيلة لا زالت مستمرة.

إلى ذلك، نجح محرز أيضا في صناعة 51 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، 28 تمريرة حاسمة مع ليستر سيتي و23 تمريرة حاسمة مع نادي مانشستر سيتي، ما يؤكد المهارات العالية للنجم الجزائري في صناعة اللعب وتقديم الهدايا التهديفية لزملائه في مختلف الأندية التي لعب لها، وبتسجيله في مرمى نادي وايكومب واندررز أصبح الأخير النادي رقم 50، الذي سجل رياض محرز في مرماه، وتضم قائمة ضحايا محرز 35 ناديا انجليزيا و6 أندية مختلفة في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن 9 أندية فرنسية، ورغم ذلك لا زالت بعض الأندية الانجليزية تستعصي عليه، وأبزرها على الإطلاق نادي ليفربول.

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