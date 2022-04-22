محرز يواصل تحطيم الأرقام في “البريميرليغ” ويقترب من اللقب

يؤدي أفضل موسم له منذ احترافه بإنجلترا

وجه الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي رسالة قوية إلى أنصار النادي عقب الفوز على نادي برايتون، الأربعاء الماضي، على ملعب الاتحاد بثلاثية نظيفة (3ـ0) في لقاء مؤجل عن المرحلة الـ30 من الدوري الانجليزي الممتاز، ما سمح للسيتيزنس باستعادة الصدارة من ليفربول برصيد 77 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الريدز.

ونصب قائد “الخضر” نفسه نجما للمباراة بعد أن نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، حيث افتتح النتيجة في الدقيقة 53 قبل أن يمنح تمريرة حاسمة لزميله فيل فودن في الهدف الثاني بالدقيقة 65، ما وضع المان سيتي على طريق الفوز واستعادة الصدارة، ونشر محرز رسالة لأنصار مانشستر سيتي بعد نهاية مباراة برايتون في فيديو تم تداوله في حسابات النادي المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي، حرص خلالها على توجيه الشكر للأنصار الذين ساندوا الفريق بقوة في مواجهة استعادة الصدارة، مع مطالبتهم بالدعم خلال ما تبقى من مراحل “البريميرليغ” من أجل التتويج باللقب، وقال محرز: “مرحبا معكم رياض. شكرا لأنكم جئتم لمتابعة المباراة”، قبل أن يضيف: “هذا الفوز كان من أجلكم”، وأكد الهداف الأول للنادي السماوي: “يجب أن نواصل على هذا المنوال (الانتصارات). شكرا لدعمكم”.

من جهة أخرى، يحتاج مانشستر سيتي للفوز في مبارياته الخمس المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لترسيم تتويجه باللقب للمرة الثانية على التوالي ودون انتظار أي حسابات أخرى متعلقة بالملاحق المباشر ليفربول، ويواجه المان سيتي كل من واتفورد وليدز ونيوكاستل ووستهام وأستون فيلا، ولم يكتف نجم ليستر سيتي السابق بالتألق في مباراة برايتون، بل سجل أرقاما قياسية جديدة في مسيرته بالدوري الانجليزي الممتاز، بعد أن بات أول لاعب جزائري وتاسع لاعب إفريقي يصل حاجز الـ250 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، نجح خلالها في تسجيل 77 هدفا وصناعة 55 هدفا آخر، كما نجح رياض محرز أيضا في تجاوز أفضل حصيلة له تهديفا وصناعة منذ بداية مشواره الكروي، بعد أن أسهم هذا الموسم في تسجيل 31 هدفا خلال 41 مباراة شارك فيها بكل المسابقات، منها 23 هدفا تسجيلا وتقديم 8 تمريرات حاسمة، ليتصدر بذلك لائحة أفضل هدافي مانشستر سيتي هذا الموسم.