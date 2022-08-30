محرز يواصل حصد الأرقام السلبية في الدوري الانجليزي الممتاز

لم يظهر بالمستوى المعروف عنه لحد الآن

لم يظهر بالمستوى المعروف عنه لحد الآنتعرض الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي إلى انتقادات قوّية في الفترة الأخيرة من طرف الجماهير ووسائل الإعلام، بسبب بدايته المتواضعة في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، وبعيدا عن خيارات وفلسفة المدير الفني لـ”السكاي بلوز”، بيب غوارديولا، فإن قائد “الخضر” سجل أرقاما متواضعة جدّا في “البريميرليغ”.

ولم ينجح رياض محرز إلا في تسجيل هدف واحد فقط خلال 14 مباريات الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز (10 الموسم الماضي و4 خلال هذا الموسم)، وهو ما يعد حصيلة سلبية على طول الخط بالنسبة لنجم بحجم رياض محرز، مقارنة مثلا بما يقدمه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ونجح محرز (31 عاما) في إنهاء الموسم الماضي في صدارة هدافي نادي مانشستر سيتي برصيد 24 هدفا، مع تقديمه لـ9 تمريرات حاسمة في 47 مباراة بمختلف المسابقات، منها 11 هدفا في “البريميرليغ” (سجلها في الجولات 28 الأولى قبل أن تختفي لمسته في الجولات العشرة الأخيرة)، و7 أهداف في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا، أين كان أكثر فعالية.

وأجمع المتابعون على أن مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز باتت تشكل عقدة للنجم الجزائري، الذي لا يعد خيارا أساسيا بامتياز لغوارديولا في هذه المسابقة، بدليل أن مشاركات محرز خلال المباريات الـ14 الأخيرة لم تكن منتظمة، حيث بقي على دكة البدلاء في 4 مناسبات، في حين أكمل 4 مباريات فقط من أصل 14، ما جعل عشاق قائد المنتخب الوطني يتحدثون في منصات التواصل الاجتماعي عن لعنة “البريميرليغ”، وتعرض نجم ليستر سيتي السابق إلى انتقادات لاذعة من طرف جماهير مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الجاري، وحتى من قبل عشاقه من الجماهير الجزائرية، التي بات قطاع كبير منها لا يتعرف على محرز، بالنظر لما يقدمه على أرض الملعب واختفاء لمساته الساحرة وتأثيره على نتائج النادي السماوي.

إلى ذلك، انقسمت الجماهير في تحديد أسباب تراجع مستويات رياض محرز، ما بين من حمّل المسؤولية للمدير الفني، بيب غوارديولا، بسبب فلسفته في التدوير وخياراته الفنية والتكتيكية، وما بين من حمّلها للنجم الجزائري، بحجة أن الأخير فضّل البقاء مع السيتي بدل الانتقال إلى ناد آخر يمنحه حرية أكبر وتقديرا أكبر، يسمح له باستعادة توّهجه من جديد، وخاض رياض محرز مع السيتي 193 مباراة منذ انضمامه إليه صيف عام 2018، سجل خلالها 63 هدفا وقدم 46 تمريرة حاسمة، في حين توّج معه بالعديد من الألقاب، منها ثلاثة في الدوري الانجليزي الممتاز، وثلاثة في مسابقة كأس الرابطة الانجليزية، ولقب واحد في كأس الاتحاد الانجليزي ولقبين في كأس الدرع الخيرية.