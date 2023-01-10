محرز يواصل حصد الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي الإنجليزي

يُعد أحسن لاعب في الفريق بعد المونديال

يواصل الدولي الجزائري، رياض محرز، تدعيم أرقامه مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وتقديم المستويات الجيّدة، بعد أن قاد فريقه للتأهل إلى المرحلة المقبلة من كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، التي جرت على ملعب الاتحاد وسجل خلالها النجم الجزائري هدفين، الأول من ركلة حرة رائعة والثاني من ضربة جزاء، وسيواجه محرز في الدور المقبل نادي أرسنال في قمة مثيرة.

وحظي قائد “الخضر” بإشادة إعلامية وجماهيرية واسعة، كما تلقى دعما قويا من مديره الفني الإسباني، بيب غوارديولا، الذي أشاد بجودته الفنية، عندما قال: “محرز كان جيّدا حقا وكانت الركلة الحرة التي سجلها رائعة”، مضيفا: “له الحق في الشكوى لعدم لعبيه أساسيا في الفترة الحالية لأنه يلعب بطريقة رائعة”، وبالهدفين اللذين سجلهما محرز (31 عاما) أمام تشيلسي، بات الجزائري أول لاعب يتمكن من تسجيل 4 أهداف في 3 مواجهات مختلفة ضد تشيلسي في موسم واحد بجميع المسابقات، منذ أن فعلها نجم مانشستر يونايتد السابق، تشيشاريتو، ضد “البلوز” في موسم 2012/2013 (سجل 3 أهداف في 3 مباريات). ولم تتوقف أرقام الجناح الجزائري عند هذا الحد بل سجل إحصائية مميزة له أمام الأندية الستة الكبار في إنجلترا، مشيرا إلى أنه أسهم في تسجيل 34 هدفا في مرمى أندية تشيلسي وتوتنهام وأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، سواء بقميص فريقه السابق ليستر أم الحالي المان سيتي، وسجل النجم الجزائري 5 أهداف وصنع آخر خلال مواجهاته السابقة أمام تشيلسي، في حين سجل 3 أهداف وصنع 4 أمام أرسنال، وسجل 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في كل مبارياته أمام توتنهام، كما بصم على 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة في لقاءاته أمام مانشستر يونايتد، في وقت اكتفى فيه بتسجيل هدف وتقديم 3 تمريرات حاسمة في مواجهات ليفربول، وتسجيل هدف واحد وصناعة هدفين أمام مانشستر سيتي عندما كان يحمل ألوان ليستر سيتي. يجدر الذكر أن الكثير من المحللين كانوا يتوقعون العودة القوية لنجم “الخضر” بعد فترة التوقف الخاصة بكأس العالم، لأنه عرف كيف يستغل تلك الفترة في تدارك النقائص التي عانى منها في بداية الموسم عندما خرج من حسابات بيب غوارديولا، في حين تنتظر الجماهير الجزائرية أن ينعكس ذلك على مستواه مع المنتخب الوطني بعد أن تراجع مستواه بشكل كبير خلال العام الماضي.