قال إنه يريد التتويج بـ "الكان" و"التشامبيونزليغ" و"البريميرليغ"

وجه الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي، رسالة قوية إلى الشعب الجزائري وقدم له وعدا بالقتال من أجله خلال كأس أمم إفريقيا بداية العام المقبل في الكاميرون، من أجل الحفاظ على اللقب الذي توجوا به عام 2019 بمصر، مشيرا إلى أن المنتخب الجزائري يدرك جيّدا الصعوبات التي ستواجهه في النسخة المقبل من كأس إفريقيا، لكن كل ذلك لن يقف في طريقه نحو التتويج باللقب القاري وإهدائه للشعب الجزائري.

وقال، السبت، محرز في تصريحات لقناة “كنال +” الفرنسية، ردا على سؤال متعلق برأيه حول مشاركة “الخضر” في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون: “كأس إفريقيا المقبلة ستكون صعبة، لأن كل المنتخبات تعرفنا وتنتظرنا من أجل الفوز علينا”، مضيفا: “نحن المتوجون بلقب النسخة الماضية والجميع يسعى للإطاحة بنا”، وتابع: “لكننا مستعدون لكل هذه الاحتمالات..أود أن أقول للجزائريين بأننا سنلعب كأس إفريقيا المقبلة كما لعبنا في مصر..من أجل الشعب والبلاد ومن أجل التتويج باللقب”، وهي بمثابة رسالة قوية من قائد منتخب الجزائر للجماهير الجزائرية، كما أكد محرز بأنه فخور جدّا باللعب مع منتخب بلاده الجزائر، لأن هذا الأمر يمنحه شعورا خاصا جدّا، وقال بهذا الخصوص: “أعرف أن الجزائريين يحبونني كثيرا وأنا أبادلهم نفس الشعور..الجزائر بلد خاص جدّا وأنا فخور باللعب مع منتخب بلادي”، وهو تصريح يجدد به نجم المان سيتي تعلقه الكبير بالجزائر وهو الذي لم يتردد لحظة واحدة في الدفاع عن ألوانه.

فخور باللعب مع منتخب الجزائر وهذا سّر تألقي أمام البياسجي

من جهة أخرى، أكد محرز بأنه يتمنى الفوز بجميع الألقاب المتاحة هذا الموسم رفقة ناديه والمنتخب الجزائري، وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا بالكاميرون ولقب الدوري الانجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر هذا اللقب الموسم الماضي، مبرزا طموحاته القوية، وقال في تصريحاته للقناة الفرنسية، ردا على سؤال متعلق بإمكانية التخلي عن لقب الدوري الانجليزي مقابل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا: “لا أدري..من الصعب قول ذلك، صحيح أن لقب دوري أبطال أوروبا ينقص سجلنا، لكنهما مسابقتان قويتان ومن الصعب الفوز بهما”، وأردف: “سنرى ما سيحدث هذا الموسم”، قبل أن يضيف بخصوص اللقب الذي يفضل التتويج به هذا الموسم: “أريد التتويج بكل الألقاب..كأس أمم إفريقيا والدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا”.

محرز سعيد بتألقه الدائم أمام باريس سان جيرمان

اعترف رياض محرز بأنه يكون سعيدا جدّا في كل مرة يواجه فيها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، وهو الذي تألق بشكل لافت أمامه في ثلاث مواجهات من أصل الأربعة الأخيرة، ومنها تلك التي لعبت الأربعاء الماضي على ملعب الاتحاد وانتهت بفوز زملاء النجم الجزائري، بهدفين لهدف، ورد على سؤال متعلق بسّر تألقه أمام النادي الفرنسي: “من الجميل اللعب في كل مرة أمام باريس سان جيرمان..”، ويملك محرز علاقة وثيقة بمدينة باريس لأنه ولد بأحد ضواحيها (سارسيل)، كما أن لديه ذكرى سيئة مع النادي الذي رفض ضمه في بداية مشواره الكروي بطريقة مهينة.

كما رفض اللاعب الجزائري وصف مواجهة سان جيرمان الأخيرة بـ”المعيارية” لفريقه، وقال: “ليست المباراة الأحسن التي لعبناها، لقد خضنا مباريات جيّدة أخرى أمام ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد..”، وتابع: “ربما كانت النتيجة جيّدة لكنها لم تكن المباراة الأحسن لنا”.

إلى ذلك، كشف النجم السابق لنادي ليستر سيتي الانجليزي عن سّر غزارته التهديفية هذا الموسم وتصدره قائمة هدافي المان سيتي، وصرح: “صحيح لقد تحسنت كثيرا من هذه الناحية.. الآن أبحث دائما عن التواجد في المكان المناسب، سابقا كنت ألعب بعيدا عن المرمى”، مضيفا: “أعمل جاهدا لأكون في المكان والزمن المناسبين من أجل إنهاء الهجمات ونجح هذا الأمر معي هذا الموسم”، كما كشف أيضا عن سّر براعته الكبيرة في مراقبة الكرة “الكونترول”، وقال بهذا الشأن: “إنها مهارة امتلكتها منذ أن كنت صغيرا..واحتفظت بذلك لحد الآن”، وأردف: “لقد عملت كثيرا على هذه النقطة عندما كنت لاعبا يافعا”، ويضرب المثال بالدولي الجزائري بفضل طريقته الرائعة في مراقبة الكرة وبسهولة بالغة، ما جعل الجميع يطلق عليه لقب “ملك الكونترول”.