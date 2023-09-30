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رياضة

محرز يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الاتفاق(فيديو)

عمر سلامي
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محرز يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الاتفاق(فيديو)
أرشيف
رياض محرز

وجه الدولي الجزائري رياض محرز رسالة إلى جماهير نادي الأهلي السعودي قبل مواجهة الاتفاق، لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن.

وقال محرز في مقطع فيديو، نشره نادي الأهلي عبر حسابه على “تويتر”: “السلام عليكم، لجماهيرنا، إن شاء الله ستكون مباراة كبيرة ، تعالوا جميعكم إلى الملعب، نحن في انتظاركم”.

ويواجه نادي الأهلي، الاتفاق أمسية السبت بداية من الساعة السابعة بتوقيت الجزائر، بملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن.

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