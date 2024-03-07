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رياضة

محرز يودّع بلماضي برسالة مؤثرة

عمر سلامي
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محرز يودّع بلماضي برسالة مؤثرة
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رياض محرز

ودع قائد المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، المدرب جمال بلماضي برسالة مؤثرة..

ونشر رياض محرز رسالة عبر حسابه على “انستغرام”، قال فيها: “شكرا على كل شيء جمال، على الرغم من هذا الفشل في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، لن ننسى أبدًا، الانجاز المحقق في مصر، والعودة إلى البلاد بالنجمة الثانية، والمباريات الـ35 دون هزيمة”.

وأضاف محرز: “لن أنسى أيضًا كل العمل الشاق الذي قمت به خلال هذه السنوات الست، وخاصة الحب الذي تكنه لعلمنا”.

وختم: “كل ما قمت به ، كان يهدف فقط إلى جعل الشعب فخورا ، شكرا أخي “.

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