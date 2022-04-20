محرز يُبدع تسجيلا وتمريرا و”السيتي” يستعيد كرسي الصّدارة

أبدع النّجم الجزائري رياض محرز سهرة الأربعاء تسجيلا وتمريرا، في مباراة فريقه مانشستر سيتي والضيف نادي برايتون.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِنتيجة (3-0)، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 30 من عمر البطولة الإنجليزية.

وسجّل الجناح محرز الهدف الأوّل لِفريقه “الأزرق السّماوي” في الدقيقة الـ 53، وصنع الثاني بِتمريرة في الدقيقة الـ 65.

ورفع رياض محرز غلّته إلى 11 هدفا و5 تمريرات حاسمة، في بطولة إنجلترا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 23 هدفا و7 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

واستعاد مانشستر سيتي بعد هذا الانتصار كرسي الصّدارة، بِرصيد 77 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف ليفربول بِفارق نقطة واحدة. ويشغل فريق برايتون الرّتبة الـ 10 بِمجموع 40 نقطة.