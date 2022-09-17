محرز يُحطّم رقما قياسيا سلبيا

حطّم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز بعد ظهيرة السبت رقمه القياسي السلبي، المُرادف لِبداية موسم بِعشر مقابلات رسمية خالية من الأهداف.

ولم يتمكّن الجناح محرز من تسجيل الأهداف، في المباراة الرّسمية العاشرة على التوالي لِفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، الخاصّة بِالموسم الجديد.

ومرّ الدولي الجزائري بِهذا السيناريو مع فريقه السابق ليستر سيتي، عند بداية موسم 2017-2018. لكن بِتسع مقابلات رسمية.

وتمثّلت المباراة العاشرة في لقاء “الأزرق السّماوي” والمضيف نادي ولفرهامبتون، بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة الإنجليزية للموسم الجديد. مع الإشارة إلى أن الجولة السابعة تأجّلت إلى تاريخ لاحق.

ودخل محرز إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 72، وحينها كان فريقه مانشستر سيتي مُتقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة، وهي الحصيلة النهائية للمباراة. التي شهدت طرد الحكم للمدافع الإيرلندي ناتان كولينس في الدقيقة الـ 33، وحينها كان فريقه ولفرهامبتون مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وفي الطرف المقابل، شارك المدافع الجزائري المغترب ريان آيت نوري أساسيا مع فريقه ولفرهامبتون، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 81.

وارتقى فريق المدرب جوسيب غوارديولا بعد هذا الانتصار مُؤقّتا إلى الصّدارة، بِرصيد 17 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي أرسنال بِفارق نقطتَين. بينما يشغل فريق ولفرهامبتون الرّتبة الـ 16 بِمجموع 6 نقاط.

اقترب من الرّقم السلبي

يمرّ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مع انطلاق الموسم الجديد، بِوضعية سيّئة تطرح كثيرا من التساؤلات.

ويخلو سِجّل محرز من أيّ هدف أو تمريرة حاسمة، في المقابلات الرّسمية لِفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي عند بداية الموسم الجديد.

وغادر الجناح محرز أرضية الميدان في الدقيقة الـ 58 سهرة الأربعاء، تاركا فريقه مانشستر سيتي مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر أمام الضيف نادي بوروسيا دورتموند. قبل أن ينتفض رجال المدرب جوسيب غوارديولا، ويُنهون المباراة بِفوز نتيجته (2-1)، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

ولم يُقدّم محرز العروض الفنية الرّاقية التي عوّد عليها أنصار فريق “الأزرق السّماوي”، وكان استبداله أمام مُمثّل الكرة الألمانية قرارا تكتيكيا منطقيا.

وخاض فريق المدرب غوارديولا لِحدّ الآن 9 مقابلات رسمية: 6 لقاءات في “البريمرليغ”، ومباراة في الكأس الإنجليزية الممتازة (الدرع الخيرية)، ومواجهتَين في رابطة أبطال أوروبا. وخلال هذه الفترة، شارك قائد “الخضر” في 8 مقابلات، نصفها أساسيا، دون أن يتمكّن من هزّ الشباك أو تقديم تمريرة حاسمة.

وسبق لِمحرز أن مرّ بِوضعية سلبية ومُماثلة، مع فريق ليستر سيتي الإنجليزي في موسم 2017-2018، وحينها لم يتمكّن الدولي الجزائري من التسجيل إلى غاية المباراة الرّسمية العاشرة لِنادي “الثعالب”.

ويلعب رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي ضد المضيف نادي ولفرهامبتون منتصف نهار السبت المقبل، في لقاء يُجرى بِرسم منافسة البطولة الإنجليزية (المباراة العاشرة للفريق). وحينها: إمّا ينجح في طرد “نحس” التهديف، أو يُحطّم الرّقم القياسي السلبي في البداية السيّئة للموسم الرياضي.

ووجب التذكير بِأن سرد هذه الإحصائيات، يرتكز على المقابلات الرّسمية الخاصّة بِالأندية، وذلك منذ انطلاق موسم 2014-2015، المُرادف لِبداية المشوار الكروي الاحترافي لِرياض محرز، على مستوى الأندية لِفئة الأكابر، وفي بطولة كبيرة من الدرجة الأولى.