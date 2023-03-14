محرز يُرافق بن ناصر إلى ربع النّهائي الأوروبي

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة الثلاثاء، إلى ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِنتيجة ساحقة (7-0) على ضيفه نادي لايبزيغ الألماني، بِرسم إياب الدور ثمن النهائي.

وكان فريق “الأزرق السّماوي” قد تعادل بِنتيجة (1-1)، في لقاء العودة خارج القواعد. وهي الحصيلة العامّة التي منحته تأشيرة التأهّل.

ودخل الجناح محرز إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 55 من عمر مواجهة الإياب، وحينها كان فريقه مانشستر سيتي مُتقدّما في النتيجة بِخماسية نظيفة.

وصنع قائد “مُحاربي الصّحراء” الهدف السابع لِفريقه مانشستر سيتي، بِتمريرة حاسمة في الوقت بدل الضّائع (90+2).

ورفع محرز غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين في رابطة أبطال أوروبا، نسخة 2022-2023. فضلا عن حيازته رصيد 3 أهداف في هذه المسابقة.

ويتحوّل الرّقم إلى 12 هدفا و6 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وهكذا التحق محرز بِمواطنه إسماعيل بن ناصر، الذي تأهّل إلى ربع النهائي مع فريقه ميلان آسي الإيطالي في تاريخ سابق.

وتمثّلت أسماء الأندية التي بلغت محطّة ربع النهائي في: مانشستر سيتي وتشيلسي من إنجلترا، والميلان رفقة الإنتر الإيطاليَين، وبايرن ميونيخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي. في انتظار قدوم فريقَين آخرَين سهره هذا الأربعاء. وهنا نُسجّل فوز ريال مدريد الإسباني بعيدا عن الديار (2-5) على ليفربول الإنجليزي، مثلما انتصر نابولي الإيطالي (0-2) على المُضيّف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتُسحب قرعة ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا الجمعة المقبلة.