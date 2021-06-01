محرز يُرمّم معنوياته

عاد اللاعب الدولي الجزائرري رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الثلاثاء، إلى الحديث عن نهائي رابطة أبطال أوروبا.

جاء ذلك في تغريدة لِمحرز عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال محرز: “مازالت حزينا بِسبب النتيجة السلبية للنهائي الأوروبي. لكن هذا الموسم كان مع ذلك ثريّا إلى درجة لا يُمكن تصوّرها. دعونا نُسلّط الضوء على الجانب الإيجابي بدلا من المظلم، لكي نعود الموسم المقبل أكثر قوة. نحن عائدون”.

هذا وسيغيب الجناح محرز عن المباراة الودّية لـ “محاربي الصحراء” والضيف الموريتاني، المُبرمجة بِملعب البليدة مساء الخميس المقبل. وذلك لِتأخّر عودته إلى أرض الوطن، حيث يتزامن رجوعه مع يوم المباراة.