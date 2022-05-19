-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
موجة حر عبر عدة ولايات يومي الخميس والجمعة
رياضة

محرز يُروّج لِقميص “الأزرق السّماوي”

علي بهلولي
  • 170
  • 0
محرز يُروّج لِقميص “الأزرق السّماوي”

ظهر النجم الجزائري رياض محرز، الخميس، بِالقميص الجديد لِفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، نسخة 2022-2023.

جاء ذلك بِقرار من إدارة نادي “الأزرق السّماوي”، التي اختارت محرز وبعض زملائه، ترويجا للزيّ الجديد.

وتتعاقد إدارة نادي “السيتي” مع الشركة الألمانية “Puma” للباس والعتاد الرياضيَين.

وما زال الجناح محرز (31 سنة) مُرتبطا مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وتنتظر رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مباراة حاسمة الأحد المقبل، في مواجهة الضيف نادي أستون فيلا، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية.

ويبقى أمام رجال المدرب جوسيب غوارديولا تحقيق الفوز في هذه المباراة، المُرادف لِتفادي الحسابات، والاحتفاظ الرّسمي بِلقب “البريمرليغ”.

مقالات ذات صلة
جماهير مانشستر سيتي تهاجم غوارديولا بسبب محرز

جماهير مانشستر سيتي تهاجم غوارديولا بسبب محرز

بلماضي يدرس إمكانية برمجة مباراة ودية للخضر في شهر جوان

بلماضي يدرس إمكانية برمجة مباراة ودية للخضر في شهر جوان

بونجاح بِقميص نادي نيس!

بونجاح بِقميص نادي نيس!

بِالفيديو: نجل بلماضي يقود فريق الدحيل إلى النهائي

بِالفيديو: نجل بلماضي يقود فريق الدحيل إلى النهائي

لماذا تضاءل تواجد الجزائريين في الدوري الإسباني؟

لماذا تضاءل تواجد الجزائريين في الدوري الإسباني؟

بأي تشكيلة سيلعب المنتخب الوطني أمام أوغندا وتنزانيا؟

بأي تشكيلة سيلعب المنتخب الوطني أمام أوغندا وتنزانيا؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد