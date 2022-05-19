محرز يُروّج لِقميص “الأزرق السّماوي”

ظهر النجم الجزائري رياض محرز، الخميس، بِالقميص الجديد لِفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، نسخة 2022-2023.

جاء ذلك بِقرار من إدارة نادي “الأزرق السّماوي”، التي اختارت محرز وبعض زملائه، ترويجا للزيّ الجديد.

وتتعاقد إدارة نادي “السيتي” مع الشركة الألمانية “Puma” للباس والعتاد الرياضيَين.

وما زال الجناح محرز (31 سنة) مُرتبطا مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وتنتظر رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مباراة حاسمة الأحد المقبل، في مواجهة الضيف نادي أستون فيلا، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية.

ويبقى أمام رجال المدرب جوسيب غوارديولا تحقيق الفوز في هذه المباراة، المُرادف لِتفادي الحسابات، والاحتفاظ الرّسمي بِلقب “البريمرليغ”.