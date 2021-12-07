محرز يُسجّل وبن ناصر يُودّع

لُعبت مساء الثلاثاء ثماني مقابلات في رابطة أبطال أوروبا، من عمر الجولة السادسة والأخيرة لِدور المجموعات.

وخسر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بِنتيجة (1-2) أمام المضيف نادي لايبزيغ الألماني.

وسجّل الجناح الجزائري رياض محرز الهدف الوحيد لِفريقه “الأزرق السماوي”، في الدقيقة الـ 76.

ورفع محرز غلّته إلى هدفَين في رابطة أبطال أوروبا للموسم الحالي، بِزي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتحوّل الرّقم إلى 9 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين للنجم الجزائري، في كلّ المنافسات الرسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وطرد الحكم السويسري ساندرو شيرر مدافع مانشستر سيتي كايل والكر، في الدقيقة الـ 82.

وعن الفوج ذاته، فاز باريس سان جيرمان الفرنسي بِنتيجة (4-1) على الزّائر نادي بروج البلجيكي.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية، كالتالي:

1- مانشستر سيتي 12ن (تأهّل لِثمن النهائي)

2- باريس سان جيرمان 11ن (تأهّل لِثمن النهائي)

3- لايبزيغ 7ن (يتحوّل إلى منافسة الدوري الأوروبي)

4– بروج 4ن (أُقصي)

وفي فوج آخر، ودّع اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي الإيطالي سباق رابطة أبطال أوروبا.

وخسر الميلان بِنتيجة (1-2) أمام الضيف نادي ليفربول الإنجليزي، في مباراة شهدت دخول متوسط الميدان بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 59، وحينها كان فريقه “الروسونيري” منهزما بِالنتيجة المُشار إليها.

وعن المجموعة نفسها، انتصر أتليتيكو مدريد الإسباني بِنتيجة (1-3) خارج القواعد على نادي بورتو البرتغالي.

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو الآتي:

1- ليفربول 18ن (تأهّل لِثمن النهائي)

2- أتليتيكو مدريد 7ن (تأهّل لِثمن النهائي)

3- بورتو 5ن (يتحوّل إلى منافسة الدوري الأوروبي)

4- ميلان آسي 4ن (أُقصي)

وخرج فريق بشكتاش التركي من المضمار خالي الوفاض، لمّا انهزم بِخماسية نظيفة بعيدا عن الدّيار أمام نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ودخل المهاجم الجزائري رشيد غزال إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 69، وحينها كان فريقه بشكتاش منهزما بِرباعية نظيفة.

وطرد الحكم الفرنسي فرانسوا لو تيكسيي البرازيلي ويلينتون مدافع فريق بشكتاش التركي في الدقيقة الـ 43، وحينها كان المحلّيون متقدّمين في النتيجة بِهدف لِصفر.

وعن الفوج ذاته، فاز أجاكس أمستردام الهولندي بِنتيجة (4-2) على الزّائر سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- أجاكس أمستردام 18ن (تأهّل لِثمن النهائي)

2- سبورتينغ لشبونة 9ن (تأهّل لِثمن النهائي)

3- بوروسيا دورتموند 9ن (يتحوّل إلى منافسة الدوري الأوروبي)

4- بشكتاش 0ن (أُقصي)

ونُشير إلى أن السبورتينغ تأهّل لِثمن النهائي بدلا من دورتموند (جمعا رصيد النقاط ذاته)، لِكون مُمثّل الكرة البرتغالية انهزم في ألمانيا ذهابا (0-1)، وفاز بِمعقله إيابا (3-1)، استنادا إلى لوائح المنافسة.

وتُسحب قرعة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا في الـ 13 من ديسمبر الحالي، بينما تُجرى مقابلات الذهاب ما بين الـ 15 والـ 23 من فيفري 2022، وتُقام مواجهات العودة ما بين الـ 8 والـ 16 من مارس 2022.