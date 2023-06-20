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رياضة

محرز يُطارد تاسفاوت وسليماني وينجح في سابع ركلة جزاء

علي بهلولي
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محرز يُطارد تاسفاوت وسليماني وينجح في سابع ركلة جزاء
ح.م
رياض محرز في مباراة الجزائر وتونس

اقترب قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز سهرة الثلاثاء، من هدّاف “الخضر” إسلام سليماني، والأكثر من ذلك وصيفه عبد الحفيظ تاسفاوت.

ويتصدّر القنّاص سليماني اللائحة بِرصيد 41 نقطة، ويملك المهاجم السّابق تاسفاوت 36 هدفا في المركز الثاني.

وسجّل الجناح محرز هدف “مُحاربي الصّحراء” في مرمى تونس، فرفع غلّته إلى 30 هدفا. مُعزّزا مركزه الثالث في لائحة هدّافي المنتخب الوطني.

ويُمكن لِمحرز اللّحاق بِتاسفاوت وسليماني ولِمَ لا تجاوزهما، في المقابلات الدولية القادمة. عِلما أن رجال الناخب الوطني جمال بلماضي تنتظرهم 3 مواجهات رسمية في السداسي الثاني من العام الحالي، فضلا عن لقاءات أخرى ودّية لم يُضبَط منافسوها بعد.

وهزّ محرز شباك الحارس التونسي أيمن دحمان من ركلة جزاء، فبات نجم نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا يملك رصيد 7 ركلات جزاء ناجحة هذا الموسم، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية والمنتخبات. الخامسة على التوالي، وأيضا الثانية في صفوف “الخضر”. بينما أهدر محرز ركلتَي جزاء في نسخة 2022-2023، لهما صلة بِمسابقة رابطة أبطال أوروبا.

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