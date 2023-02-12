محرز يُعادل رقما قياسيا لِدروغبا

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مساء الأحد هدفا، وعادل أيضا رقما قياسيا إفريقيا.

وفاز فريق مانشستر سيتي على الضّيف نادي أستون فيلا بِنتيجة (3-1)، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 23 من عمر البطولة الإنجليزية.

وأمضى الجناح الجزائري الهدف الثالث لِفريقه “الأزرق السّماوي”، من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (45+1).

وقبل ذلك في الدقيقة الـ 4، صنع رياض محرز الهدف الأوّل بِتمريرة حاسمة.

والتحق قائد “مُحاربي الصّحراء” بِنجم الكرة الإيفوارية سابقا ديدييه دروغبا، في صدارة لائحة أفضل لاعب إفريقي مُوزّع في تاريخ منافسة “البريمرليغ”، بِرصيد 55 تمريرة حاسمة لِكليهما.

وبِخصوص رصيده في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم، يجمع رياض محرز في جعبته 11 هدفا و5 تمريرات حاسمة.

وبات فريق مانشستر سيتي بعد هذا الانتصار، يملك 48 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا بِفارق 3 نقاط عن الرّائد أرسنال، لكن النادي الأخير تنقصه مباراة. ويشغل فريق أستون فيلا الرّتبة الـ 11 بِرصيد 28 نقطة.