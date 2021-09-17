محرز يُعادل رقما قياسيا لِماجر

عادل النجم الجزائري والقائد الحالي لـ “الخضر” رياض محرز، رقما قياسيا لِمواطنه أسطورة كرة القدم رابح ماجر.

جاء ذلك في تقرير نشره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجمعة.

وبات رياض محرز يجمع رصيد 11 هدفا في منافسة رابطة أبطال أوروبا، وهو الرّقم القياسي الذي كان بِحوزة رابح ماجر.

وسجّل محرز آخر هدف له مساء الأربعاء الماضي، في مباراة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي والضيف نادي لايبزيغ الألماني.

وشارك ماجر في رابطة أبطال أوروبا بِصيغتها القديمة في النصف الأخير من الثمانينيات، مع فريق بورتو البرتغالي. بينما استهلّ محرز المشوار في هذه المنافسة مع فريق ليستر سيتي الإنجليزي، في موسم 2016-2017، ثم مع نادي مانشستر سيتي.

ويتموقع في المركز الثالث المهاجم العربي هلال سوداني، بِرصيد 10 أهداف مع فريق دينامو زغرب الكرواتي، ما بين 2013 و2017. ويحوز الجناح سفيان فغولي في جعبته 7 أهداف، مع فريقَي فالونسيا الإسباني وقلعة السرايا التركي.