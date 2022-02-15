محرز يُعبّئ بيانات استمارة “شبه تأهّل” لِمانشستر سيتي

وضع النجم الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة الثلاثاء، في أفضل رواق لِبلوغ الدور ربع النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِنتيجة ثقيلة (0-5) خارج القواعد على نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي. ضمن إطار ذهاب ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا.

واحتضن ملعب “جوزي ألفالادي” التابع لِنادي السبورتينغ أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم من صربيا.

وسجّل الجناح محرز أوّل هدف في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 7، كما صنع الهدف الثالث لِفريقه مانشستر سيتي بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 32.

ورفع محرز غلّته إلى 6 أهداف وتمريرة حاسمة بِزيّ فريق “الأزرق السّماوي”، في رابطة أبطال أوروبا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 17 هدفا و6 تمريرات حاسمة بِألوان نادي مانشستر سيتي، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وفي الطرف المقابل، دخل المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 75، وحينها كان فريقه سبورتينغ لشبونة البرتغالي مُتخلّفا في النتيجة بِخماسية نظيفة.

وتُجرى مباراة العودة بِملعب “الاتحاد” التابع لِنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سهرة الـ 9 من مارس المقبل.

وفي مواجهة أخرى عن ذهاب ثمن النهائي، خسر فريق ريال مدريد الإسباني بِهدف لِصفر، بعيدا عن الدّيار أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.