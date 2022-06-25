محرز يُغرّد للعرس المتوسّطي الوهراني

غرّد النجم الجزائري رياض محرز مساء السبت، لِألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022.

وينطلق بعد نحو ساعة ونصف الساعة من الآن حفل افتتاح الألعاب المتوسّطية، بِالملعب الأولمبي الجديد “ميلود هدفي” لِمدينة وهران.

ونشر محرز شريط فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، يقول فيه: “وهران في القلب.. كلّنا وهران”.

وكتب قائد “محاربي الصّحراء” عبر موقع “تويتر”: “بِالتوفيق لِكلّ الرياضيين الجزائريين المُشاركين في ألعاب البحر المتوسّط بِوهران”.