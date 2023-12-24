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رياضة

محرز يُنبّه المُهرولين إلى احتفالات أعياد الميلاد

الشروق الرياضي
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محرز يُنبّه المُهرولين إلى احتفالات أعياد الميلاد
ح.م

نبّه قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز المُحتفلين بِأعياد الميلاد الخاصّة بِالنّصارى، إلى ما يُعانيه الشعب الفلسطيني من جرائم وحشية يرتكبها الصّهاينة.

وفي ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مساء الأحد، نشر محرز صورة يُبرز نصفها شجرة أعياد الميلاد، ودّون أمامها كلمة “العالم”. ويُشير النّصف الآخر إلى التخريب الصّهيوني لِمساكن الفلسطينيين، وتقتيل الأبرياء والعزّل، مُدوّنا أمامها كلمة “غزّة”.

وكان ما عرضه محرز هو إعادة لِمنشور أدرجه في المنصّة ذاتها، المغنّي “دي جي سنايك”.

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