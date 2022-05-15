محرز يُهدر ركلة جزاء و”السيتي” يُلامس اللقب

أهدر اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز ركلة جزاء، في الأنفاس الأخيرة من عمر مباراة فريقه مانشستر سيتي والمضيف نادي وست هام، لُعبت بعد ظهيرة الأحد.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل (2-2)، ضمن إطار الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية.

وكان فريق وست هام متقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة في الشوط الأوّل (الدقيقتَين الـ 24 والـ 45)، قبل أن ينتفض مانشستر سيتي في الشوط الثاني، ويُقلّص النتيجة في الدقيقة الـ 49، ثم يُعادل الكفّة في الدقيقة الـ 69.

وانبرى محرز في الدقيقة الـ 86 لِتنفيذ ركلة جزاء استفاد منها فريقه “الأزرق السّماوي، لكنه فشل في هزّ الشباك.

ويُعدّ هذا الإخفاق في عدم التمكّن من التسجيل بِواسطة ركلة جزاء وعلى مستوى الأندية، الأوّل من نوعه لِمحرز، منذ 3 سنوات و7 أشهر. وبِالضبط منذ مواجهة البطولة بين فريق مانشستر سيتي والمضيف ليفربول، في الـ 7 من أكتوبر 2018.

ولكن هذا لا يُغطي حقيقة أن محرز كان وراء الهدف الثاني لـ “السيتي”، لمّا نفّذ مخالفة في الدقيقة الـ 69، وتورّط اللاعب التشيكي فلاديمير كوفاس مدافع وست هام في التسجيل ضد مرماه.

ورفع محرز غلّته إلى 6 تمريرات حاسمة، في بطولة إنجلترا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 25 هدفا و9 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وفي الطرف المقابل، غاب المهاجم الجزائري سعيد عن رحمة عن فريقه وست هام، بِداعي إصابة في الكاحل.

وبات فريق مانشستر سيتي بعد هذا التعادل، يجمع 90 نقطة في الصّدارة، متُقدّما عن الوصيف ليفربول بِفارق 4 نقاط. لكن النادي الأخير تنقصه مباراة. ويشغل فريق وست هام الرّتبة الـ 7 بِرصيد 56 نقطة.

ويلعب رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مباراة الجولة الأخيرة، أمام الزائر نادي أستون فيلا عصر الأحد المقبل. بينما يُواجه ليفربول كلّا من المضيف ساوثهامبتون هذا الثلاثاء، والزائر ولفرهامبتون الأحد القادم.

ويبدو فريق المدرب جوسيب غوارديولا في أفضل رواق، للاحتفاظ بِلقب بطولة إنجلترا.