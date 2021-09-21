محرز يُهدي التأهّل لـ “الأزرق السّماوي”

أهدى اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الثلاثاء، فريقه مانشستر سيتي تأشيرة التأهّل للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجديد.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِنتيجة عريضة (6-1) على نادي ويكمب من القسم الثالث، ضمن إطار الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس الرابطة الإنجليزية.

وسجّل الجناح محرز الهدف الثاني لِفريقه “الأزرق السّماوي” في الدقيقة الـ 43، والخامس في الدقيقة الـ 84. كما صنع الهدف الثالث بِتمريرة حاسمة (مرّر كرة ضربة ركنية) في الوقت بدل الضّائع (45+1).

ورفع رياض محرز غلّته إلى 4 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين بِزيّ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، نسخة 2021-2022.

وأظهر قائد “محاربي الصّحراء” أداءً راقيا في مباراة مانشستر سيتي ونادي ويكمب، وكان أفضل لاعب فوق المُستطيل الأخضر.

وفي مباراة أخرى، ودّع اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة وفريقه شفيلد يونايتد السّباق.

وخسر فريق شفيلد يونايتد بِواقع ركلات الترجيح (2-4) أمام نادي ساوثامبتون، بهد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بِنتيجة التعادل (2-2). عِلما أن لوائح المنافسة تنصّ على المرور مباشرة إلى ركلات الترجيح، في حال توزان كفّة النتيجة (لا وجود للوقت الإضافي).

وخاض متوسط الميدان عدلان قديورة كامل أطوار هذه المباراة، ولم يكن معنيا بِالتنفيذ في سلسلة ركلات الترجيح.

وبِخصوص اللاعب الجزائري الآخر المهاجم سعيد بن رحمة وفريقه وست هام، فسيُواجهان نادي مانشستر يونايتد مساء هذا الأربعاء.

وتُجرى مقابلات ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في الـ 25 من أكتوبر المقبل.

وكان فريق مانشستر سيتي قد أحرز كأس الرابطة الإنجليزية في نسخها الأربع الأخيرة، توجد بينها ثلاث طبعات شارك فيها رياض محرز.