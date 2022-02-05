محرز يُهدي بطاقة التأهّل لـ “الأزرق السّماوي”

محرز يحتفل بِأحد هدفَيه ضدّ فريق فولهام (صورة نادي مانشستر سيتي)

أبدع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مساء السبت، وأهدى فريقه مانشستر سيتي تأشيرة التأهّل للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس إنجلترا.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِنتيجة عريضة (4-1) على نادي فولهام، لِحساب الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس إنجلترا.

وسجّل الجناح محرز الهدفَين الثالث والرّابع لِمصلحة فريقه “الأزرق السّماوي”، في الدقيقتَين الـ 53 (من ركلة جزاء) والـ 57. كما صنع الهدف الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 6.

ورفع محرز غلّته إلى 15 هدفا بِزيّ فريق مانشستر سيتي، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022. فضلا عن حيازته رصيد 6 تمريرات حاسمة.

وعاد محرز إلى هواية هزّ الشباك، بعد فترة شهر وأربعة أيّام، لمّا سجّل هدفا ضد نادي أرسنال في أوّل يوم من العام الجديد.

وتُعدّ مواجهة مانشستر سيتي وفولهام أوّل لقاء لِقائد “محاربي الصحراء”، منذ الـ 20 من جانفي الماضي، موعد مشاركته في لقاء الجزائر وكوت ديفوار في البطولة الإفريقية بِالكاميرون. بينما على مستوى الأندية، لم يلعب رياض محرز منذ مواجهة “الأزرق السّماوي” للمضيف نادي أرسنال، في البطولة الإنجليزية بِتاريخ الفاتح من جانفي المُنصرم.

وتُسحب قرعة ثمن نهائي كأس إنجلترا هذا الأحد، بينما تُجرى المقابلات في الـ 2 من مارس المقبل.