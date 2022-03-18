محرز يُواجه الأتليتيكو في رابطة الأبطال

يُواجه النجم الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، نادي أتليتيكو مدريد الإسباني في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

جاء ذلك، الجمعة، بعد أن سحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرعة، الخاصة بِالدورَين ربع ونصف النهائيَين.

وتُجرى مباراة الذهاب بِإنجلترا في الـ 5 من أفريل المقبل، وتُلعب مواجهة الإياب بِإسبانيا في الـ 13 من الشهر ذاته.

وفي نصف النهائي ما بين أواخر أفريل ومطلع ماي المقبلَين، يتبارى المتأهّل من مقابلتَي مانشستر سيتي وأتليتيكو مدريد، مع نظيره من مواجهتَي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي. على أن يُنظَّم لقاء الإياب بِملعب “الميرنغي” أو “البلوز”.

وإذا كان تنشيط نهائي رابطة أبطال أوروبا عام 2021، هو أفضل نتيجة لِفريق مانشستر سيتي الإنجليزي في هذه المنافسة. فإن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني بلغ المباراة النهائية ثلاث مّرات أعوام 1974 و2014 و2016. ما يفيد أن كلا الفريقَين لم يحصل لهما شرف تذوّق حلاوة كأس المنافسة الأوروبية الأولى للأندية.

وبِخصوص المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني، فسيُواجهان نادي بايرن ميونيخ الألماني، في الـ 6 والـ 12 من أفريل المقبل. والمتأهّل منهما يتبارى مع نظيره من مواجهتَي ليفربول الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.

وإذا كان بلوغ نصف نهائي رابطة الأبطال نسخة 2005-2006 هو أحسن نتيجة لِفريق فياريال الإسباني، فإن بايرن ميونيخ الألماني أحرز اللّقب 6 مرّات أعوام 1974 و1975 و1976 و2001 و2013 و2020.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس نهائي رابطة أبطال أوروبا مساء الـ 28 من ماي 2022.

ربع النهائي، مع تنظيم لقاءات الذهاب بِملاعب الفرق المذكورة أوّلا:

1- تشيلسي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني

2- مانشستر سيتي الإنجليزي – أتليتيكو مدريد الإسباني

3- فياريال الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني

4- بنفيكا البرتغالي – ليفربول الإنجليزي

نصف النهائي، مع إجراء لقاءات الذهاب بِملاعب الأندية المذكورة أوّلا:

الفائز من مقابلتَي (2) – الفائز من مقابلتَي (1)

الفائز من مقابلتَي (4) – الفائز من مقابلتَي (3)