محرز يُواجه صلاح وماني مرّتَين في رمضان

يُواجه النّجم الجزائري رياض محرز منافسَيه المصري محمد صلاح والسنيغالي ساديو ماني، مرّتَين في شهر رمضان الفضيل.

ويُشير تاريخ المواجهة الأولى إلى الـ 10 من أفريل المقبل، لمّا يتبارى فريق مانشستر سيتي مع ضيفه نادي ليفربول، بِرسم الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإنجليزية.

أمّا تاريخ اللقاء الثاني، فَيُشير إلى الـ 17 من الشهر ذاته، لمّا يتقابل الفريقان مرّة أخرى، لكن بِملعب “ويمبلي” في العاصمة لندن، ضمن إطار نصف نهائي كأس إنجلترا.

وكان فريق مانشستر سيتي قد تعادل خارج القواعد أمام نادي ليفربول، بِنتيجة هدفَين لِمثلَيهما، في لقاء الذهاب من عمر منافسة “البريمرليغ”، بِتاريخ الـ 3 من أكتوبر الماضي.

وبقيت 9 جولات عن إسدال ستار بطولة إنجلترا للموسم الحالي، وقبلها يتصدّر مانشستر سيتي لائحة الترتيب بِرصيد 70 نقطة، ويشغل ليفربول المركز الـ 2 بِمجموع 69 نقطة.