محرز يُودّع كأس القارات

ودّع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه الأهلي السعودي مبكّرا، سباق كأس القارات.

وخسر فريق الأهلي بِنتيجة (1-3) أمام نادي بيراميدز المصري، في مواجهة ربع النهائي.

وأُقيمت فعّاليت هذه المباراة بِالملعب التابع لِنادي الأهلي بِمدينة جدة السعودية، مساء الثلاثاء. تحت إدارة حكم الساحة الروماني إشتيفان كوفاتش.

ولعب الجناح رياض محرز أساسيا، وخاض كامل أطوار هذه المباراة.

وسيواجه بيراميدز المصري في الدور نصف النهائي بِتاريخ الـ 13 من ديسمبر المقبل، الفائز من مباراة كروز أزول المكسيكي وممثّل قارة أمريكا الجنوبية.