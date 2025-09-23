-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز يُودّع كأس القارات

علي بهلولي
  • 326
  • 0
محرز يُودّع كأس القارات
ح.م
مجسّم كأس القارات.

ودّع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه الأهلي السعودي مبكّرا، سباق كأس القارات.

وخسر فريق الأهلي بِنتيجة (1-3) أمام نادي بيراميدز المصري، في مواجهة ربع النهائي.

وأُقيمت فعّاليت هذه المباراة بِالملعب التابع لِنادي الأهلي بِمدينة جدة السعودية، مساء الثلاثاء. تحت إدارة حكم الساحة الروماني إشتيفان كوفاتش.

ولعب الجناح رياض محرز أساسيا، وخاض كامل أطوار هذه المباراة.

وسيواجه بيراميدز المصري في الدور نصف النهائي بِتاريخ الـ 13 من ديسمبر المقبل، الفائز من مباراة كروز أزول المكسيكي وممثّل قارة أمريكا الجنوبية.

مقالات ذات صلة
موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقنوات المجانية الناقلة

موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقنوات المجانية الناقلة

بِالفيديو: حاج موسى يعود ويهزّ الشّباك

بِالفيديو: حاج موسى يعود ويهزّ الشّباك

قبال أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال شهر أوت

قبال أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال شهر أوت

داء السكري ضاعف أمراض القلب والشرايين

داء السكري ضاعف أمراض القلب والشرايين

تمريرة حاسمة لـ “قبال”

تمريرة حاسمة لـ “قبال”

بشير بلومي يصاب من جديد

بشير بلومي يصاب من جديد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد