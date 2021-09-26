-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
محرز!
باقي بوخالفة
2021/09/26
63
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
البطاطا تقضي على ما تبقى من القدرة الشرائية!
750 فردا من العصابة حاولوا العودة عبر البرلمان
إطلاق نار في شجار بين منحرفين بباتنة
كونيناف يجر محمد لوكال إلى السجن
سوناطراك تفتح عشرات مناصب الشغل.. وهذه شروطها
وضع نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
بريد الجزائر يقدم 4 نصائح لحماية البطاقة الذهبية (فيديو)
2021/09/26
الصحراء الغربية: رئيس حكومة اسبانيا يثير الملف أمام جمعية الأمم المتحدة
2021/09/24
هذا ما يحدث إذا دخلت طائرات المغرب أجواء الجزائر
2021/09/24
.. زيادات في الأجور
2021/09/24
الأمم المتحدة تعلق على قرار غلق الجزائر لمجالها الجوي أمام المغرب
2021/09/24
الرأي
المزيد
رفقا بالموظّفين!
رشيد ولد بوسيافة
2021/09/26
لا هادي ولا عاصم لأبنائنا إلا الله
سلطان بركاني
2021/09/26
التعرف على الله تعالى من خلال أعظم آية في كتاب الله: (آية الكرسي)
علي محمد الصلابي
2021/09/26
يوم الذكرى هو يوم الفخر الوطني!
2021/09/25
السودان.. كنزٌ استراتيجيٌّ آخر للاحتلال!
حسين لقرع
2021/09/25