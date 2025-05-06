-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
محرز
باقي بوخالفة
2025/05/06
24
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
وزارة الفلاحة توصي بإجراءات بيطرية لسلامة الأضاحي المستوردة
تقلبات الطقس تحفز أمراضا بلا موعد وتنعش العيادات الطبية
غزة تموت جوعا
إطلاق المركز الجزائري لعلوم الإعلام والاتصال
تذكير هام من الديوان الوطني للحج والعمرة (فيديو)
أسعار سكنات عدل 3.. بلعريبي يكشف
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
ادّعى تزويدهم بالكهرباء… الإسبان يدحضون أكاذيب المخزن!
2025/05/04
صدور نتائج القرعة الأمريكية للهجرة 2026
2025/05/04
ميناء الجزائر يستعدّ لاستقبال سفينتين محمّلتين بالمواشي المستوردة
2025/05/05
وضع 3 متّهمين بالمضاربة غير المشروعة في سيارة “دوبلو بانوراما” رهن الحبس المؤقت
2025/05/04
أسفرت عن نجاح 6000 مترشح.. سوناطراك تُعلن نتائج مسابقة التوظيف
2025/05/06
الرأي
المزيد
حماية الدروز أم تفكيك سوريا؟
حسين لقرع
2025/05/06
حتى تنتصر استراتيجية السكينة …
محمد سليم قلالة
2025/05/06
الجزائر وتفعيل ديبلوماسيتها الثقافية
2025/05/06
ما خلفيات منْع وفد برلماني أوروبي من زيارة الصحراء الغربية؟
حمدي يحظيه
2025/05/06
المؤامرات العربية المتحدة
عبد الناصر بن عيسى
2025/05/05