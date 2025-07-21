محروقات: توقيع 5 عقود كبرى بقيمة تفوق 600 مليون دولار أمريكي

أشرف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الإثنين، على مراسم توقيع 5 عقود للمحروقات، مع شركاء أجانب، بقيمة استثمارية إجمالية لا تقل عن 606 مليون دولار أمريكي، وذلك لمدة تمتد إلى 30 سنة.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة الوصية، تندرج هذه العقود ضمن نتائج “جولة عروض التراخيص الجزائرية 2024” Algeria Bid Round 2024، وهي أول منافسة دولية يتم تنظيمها في إطار قانون المحروقات الجديد رقم 19-13.

وقد أسفرت هذه الجولة عن منح 5 رقع من أصل ستة مقترحة، لعقود تمتد على مدى 30 سنة، منها 7 سنوات مخصصة لأعمال الاستكشاف، باستثمار أدنى إجمالي يقدر بـ 606 مليون دولار أمريكي.

وتم التوقيع على عقد بصيغة “مشاركة” بين سوناطراك وتحالف شركتي “فيلادا” السويسرية و”زنغاس” النمساوية، ويتعلق برقعة “طوال 2” (حوض بركين) بولايتي ورقلة وإليزي.

كما وقعت سوناطراك عقد بصيغة “مشاركة” مع شركة “سينوبك” الصينية، يتعلق برقعة “قرن القصة 2” (حوض قورارة-تيميمون) بولايات بشار وبني عباس والبيض وتيميمون.

أما العقد الثالث فكان بصيغة “تقاسم الإنتاج” بين سوناطراك وتحالف المجمعين الايطالي “إيني” و”بي تي تي ا بي” (PTTEP) التايلاندي، ويتعلق برقعة “رقان 2” بولاية أدرار.

وجرى أيضا التوقيع على عقد بصيغة “تقاسم الإنتاج” بين سوناطراك وشركة “زيباك” الصينية، يتعلق برقعة “زرافة 2” (حوض أهنت-قورارة) بولايتي أدرار وعين صالح.

وتم توقيع العقد الخامس بصيغة تقاسم الإنتاج، بين سوناطراك وتحالف شركتي “قطر للطاقة” و”توتال إنرجيز” ويتعلق بموقع “أهارا” بولاية إليزي

وأكد المصدر ذاته، أن هذه النتائج تعكس جاذبية المناخ الاستثماري الجديد في الجزائر، المدعوم بإطار قانوني حديث ومرن، واستراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الشراكات ذات القيمة المضافة، خاصة في مجالات الاستكشاف وتثمين الموارد الوطنية من المحروقات.

وأشار البيان إلى أنه ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد الجزائر التزامها بدعم الاستثمارات المستدامة في قطاع الطاقة، بما يعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية ويكرس مكانتها كوجهة موثوقة وواعدة في مجال المحروقات على المستوى الدولي.