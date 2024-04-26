“محض افتراء”.. هكذا وصفت الصين الاتهامات الألمانية بالتجسس

أكدت بكين، الجمعة، أنّ اتهامات برلين بالتجسس بعد توقيف أربعة أشخاص في ألمانيا للاشتباه بأنهم يعملون لحساب الأجهزة الصينية، هي “محض افتراء”.

ونقلت وسائل إعلام دولية قول المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إنّ “ما يسمى بقضية التجسس الصيني محض افتراء”، مضيفاً أنّ “الصين قامت بخطوات شديدة لدى الجانب الألماني في شأن اتهامات ألمانيا العارية من الصحة”.

والخميس، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وزارة الخارجية الصينية استدعت إلى مقرها السفيرة الألمانية في بكين باتريتسيا فلور، على خلفية القبض على أربعة أشخاص في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الصينية.

وبدورها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية في برلين الخميس واقعة الاستدعاء، وأوضحت أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الصيني الثلاثاء إلى مقر الخارجية الألمانية لإجراء محادثة.

وأضافت الخارجية الألمانية أنها أوضحت في هذه المحادثة للقائم بالأعمال الصيني “موقف الحكومة الألمانية بشأن التحقيقات الجارية فيما يتعلق بأنشطة التجسس الصينية المشتبه بها”.