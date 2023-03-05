محطات لتخزين الطاقة الشمسية بالجنوب الجزائري

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، السبت، عن إطلاق عملية تجريبية لتخزين الطاقة الشمسية بولايات الجنوب.

وجاء تصريح عرقاب خلال كلمته في افتتاح الطبعة الـ27 ليوم الطاقة، المنظم من قبل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات تحت شعار: “تغير المناخ، الرصانة الطاقوية والهيدروجين الأخضر”.

وأكد الوزير إطلاق عملية تجريبية لمدة 8 أشهر لتخزين الطاقة الشمسية بمحطتين جديدتين بسعة 3 و4 ميغاوات تستغلهما سونلغاز على مستوى ولاية جانت، بهدف تزويد هذه المناطق بالطاقة الكهربائية.

وتعتبر هذه التجربة، يقول الوزير، الأولى من نوعها بالجزائر في مجال إنتاج وتخزين الطاقة الشمسية بنسبة 100 بالمائة.

وأوضح عرقاب أن هذا النوع من المحطات سيدعم ويعمم على مستوى مناطق الجنوب، لا سيما عين قزام وتينزاواتين، من أجل التقليل من استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت في إنتاج الكهرباء.