-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

محطة تحلية المياه ببومرداس.. وزير الطاقة يطالب بتسريع وتيرة الإنجاز

الشروق أونلاين
  • 145
  • 0
محطة تحلية المياه ببومرداس.. وزير الطاقة يطالب بتسريع وتيرة الإنجاز
ح.م
جانب من زيارة الوزير عرقاب لمحطة تحلية المياه ببومرداس

طالب وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، المؤسسة المكلفة بإنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بقورصو، وكاب جنات بولاية بومرداس، بتسريع وتيرة الإنجاز لتسليمها نهاية شهر ماي القادم.

ووأغاد بيان لوزارة الطاقة أن قالالوزير عقب استماعه لتوضيحات حول المشروع ضمن زيارة معاينة لمشروعي محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات و قورصو، أمر بتسليم هذا المشروع الذي تصل نسبة تقدم الأشغال به حاليا 77 بالمائة، في الآجال المحددة، مشيرا إلى أن ذلك “مهم جدا وحيوي بالنظر إلى الحاجة الوطنية الملحة له”.

ودعا الوزير القائمين على المشروع، إلى وضع مخطط عمل يعتمد مضاعفة أشغال الإنجاز و برمجة مختلف عمليات تجربة المشروع قبل دخوله حيز الإستغلال، وكذا مخطط آخر خاص بوضع التجهيزات، إلى جانب مخطط يتعلق بالإنتاج في مرحلته الأولى و الثانية لتفادي أي تأخر في الآجال المسطرة.

ويندرج إنجاز هذا المشروع ،الذي انطلقت به الأشغال شهر جانفي الماضي، “بوتيرة مرتفعة وفق نظام عمل متواصل، في إطار البرنامج التنموي الاستعجالي لرئيس الجمهورية، الذي يتضمن إنجاز خمس محطات مماثلة عبر ولايات وهران و بجاية و الطارف و بومرداس بقدرة إنتاج تصل إلى 300.000 متر مكعب يوميا لكل محطة”، كما جاء في التوضيحات المقدمة للوزير.

مقالات ذات صلة
مسيّرون جدد لـ”إيميتال” وفروع الحديد والصلب تنتظر الاستفاقة

مسيّرون جدد لـ”إيميتال” وفروع الحديد والصلب تنتظر الاستفاقة

وزير التجارة يعلن عن تحرير السلع المحجوزة في الموانئ

وزير التجارة يعلن عن تحرير السلع المحجوزة في الموانئ

وزارة الفلاحة تطلق موقعا لتحديد نقاط البيع المباشرة للمستهلكين

وزارة الفلاحة تطلق موقعا لتحديد نقاط البيع المباشرة للمستهلكين

الجمارك تحجز كميات معتبرة من المنتجات الرمضانية الموجهة للتصدير

الجمارك تحجز كميات معتبرة من المنتجات الرمضانية الموجهة للتصدير

وزير التجارة: الجزائر تنتج ما يقارب 3 مرّات حاجتها من زيت المائدة

وزير التجارة: الجزائر تنتج ما يقارب 3 مرّات حاجتها من زيت المائدة

ولاية جزائرية واحدة تنتج 50 سفينة صيد سنويا

ولاية جزائرية واحدة تنتج 50 سفينة صيد سنويا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد