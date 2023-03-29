محطة تحلية المياه ببومرداس.. وزير الطاقة يطالب بتسريع وتيرة الإنجاز

طالب وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، المؤسسة المكلفة بإنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بقورصو، وكاب جنات بولاية بومرداس، بتسريع وتيرة الإنجاز لتسليمها نهاية شهر ماي القادم.

ووأغاد بيان لوزارة الطاقة أن قالالوزير عقب استماعه لتوضيحات حول المشروع ضمن زيارة معاينة لمشروعي محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات و قورصو، أمر بتسليم هذا المشروع الذي تصل نسبة تقدم الأشغال به حاليا 77 بالمائة، في الآجال المحددة، مشيرا إلى أن ذلك “مهم جدا وحيوي بالنظر إلى الحاجة الوطنية الملحة له”.

ودعا الوزير القائمين على المشروع، إلى وضع مخطط عمل يعتمد مضاعفة أشغال الإنجاز و برمجة مختلف عمليات تجربة المشروع قبل دخوله حيز الإستغلال، وكذا مخطط آخر خاص بوضع التجهيزات، إلى جانب مخطط يتعلق بالإنتاج في مرحلته الأولى و الثانية لتفادي أي تأخر في الآجال المسطرة.

ويندرج إنجاز هذا المشروع ،الذي انطلقت به الأشغال شهر جانفي الماضي، “بوتيرة مرتفعة وفق نظام عمل متواصل، في إطار البرنامج التنموي الاستعجالي لرئيس الجمهورية، الذي يتضمن إنجاز خمس محطات مماثلة عبر ولايات وهران و بجاية و الطارف و بومرداس بقدرة إنتاج تصل إلى 300.000 متر مكعب يوميا لكل محطة”، كما جاء في التوضيحات المقدمة للوزير.