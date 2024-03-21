محطة تحلية مياه البحر ببجاية.. الكشف عن موعد التسليم

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، الأربعاء ببجاية أن عملية تسليم مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت ببلدية توجة، على بعد 40 كلم غرب بجاية، ستكون في ديسمبر 2024.

وأكد حشيشي “أن بالرغم من المخاطر الطبيعية، المتمثلة أساسا في الاضطرابات الجوية الأخيرة التي أثرت سلبا على تقدم المشروع والصعوبات المرتبطة بالتضاريس الوعرة بالمنطقة، نجحت فرق العمل بعين المكان في رفع تحدي التكيف مع هذه الأوضاع”، معربا عن ارتياحه إزاء الديناميكية التي تميز ورشة المشروع و كذا التجند و الإرادة التي أبداها العاملون بالموقع.

ويسجل هذا المشروع المنطلقة أشغاله في 14 جوان 2022، نسبة تقدم محسوسة بأكثر من 50 بالمائة فيما تعلق بأشغال الهندسة المدنية الكبرى وتهيئة الموقع، بحيث تمت تسوية كتلة جبلية بمساحة أكثر من 5 هكتارات، تم على مستواها تنصيب عدد من المنشآت أضحى جزء كبير منها جاهز لاستقبال التجهيزات الضرورية، حسب المسؤولين على ورشة المشروع.

وأكد حشيشي في هذا السياق “التسليم القريب” لهذه التجهيزات التي سبق إرسال طلبيات بشأنها، سيما المرشحات وأغشية التناضح العكسي (اوسموز) وغيرها،والتي تشكل القلب النابض لهذه المحطة، مما يستدعي حسبه” تسريع و تيرة انجاز الأشغال من أجل استقبالها”، كما أضاف.

ويمتد هذا المشروع المسجل في إطار المخطط الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة خمس ولايات، على مساحة 10 هكتارات، فيما تقدر طاقته الإنتاجية اليومية ب 300 ألف متر مكعب.

وستوجه محطة تيغرمت، لدى وضعها حيز الخدمة، لتموين 52 بلدية بولاية بجاية بالماء الشروب، كما سيتم تخصيص حصة مقدرة ب 50 ألف م3 / يوميا من المياه لفائدة ولاية سطيف، فيما ستستفيد ولاية البويرة من حصة أخرى قدرها 30 ألف م3/ يوميا وبرج بوعريريج من 20 ألف م3/ يوميا.

كما سيسمح تشغيل هذه المحطة مستقبلا بتحويل مياه سدي تيشي (173 مليون م3) ولكحل (30 مليون م3) لري المساحات الفلاحية بمنطقة الصومام وسهل الأصنام.

وأشرف المدير العام لسوناطراك بالمناسبة على تفقد و معاينة بعض هياكل المجمع بالولاية، مع الوقوف على سير العمل على مستواها.