محطة تحلية مياه البحر ببرج الكيفان تدخل مرحلة التجريب

أعلنت الشركة الجزائريّة للطّاقة، فرع لمجمّع سوناطراك، أنّه محطّة برج الكيفان لتحلية مياه البحر، باشرت بتاريخ 31 مارس مرحلة التجارب الأولية لنجاعة وأداء المحطة التي تسبق الدخول في حيّز الخدمة والاستغلال.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الطاقة فان العملية جاءت “في إطار تنفيذ المخطط الاستعجالي لإنجاز ثلاث محطات تحلية مياه البحر بسعة إجمالية قدرها 150 ألف متر مكعّب يوميّا كحلّ استراتيجي لأزمة شحّ المياه على مستوى شرق العاصمة”

وفي هذا الإطار تمّ ضخّ كميّة من المياه في الشبكة الخّاصة بالماء الشّروب وهذا بعد التأكّد من مطابقة نوعيّة المياه المحلاّة مع المعايير المعمول بها على مستوى المنظّمة العالميّة للصّحة وكذا المعايير الوطنيّة.

تجدر الإشارة أنّ هذه المحطّة ذات سعة إنتاج تقدّر بعشرة آلاف متر مكب يوميّا موجّهة لتزويد مواطني المنطقة بالماء الشروب ودخولها حيز الخدمة الذي يصادف حلول شهر رمضان المبارك.