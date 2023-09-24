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الجزائر
بكامل قدرتها وطاقتها الإنتاجية..

محطة تحلية مياه البحر بقورصو حيّز الخدمة

الشروق أونلاين
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محطة تحلية مياه البحر بقورصو حيّز الخدمة
محطة تحلية مياه البحر قرصو

أعلنت الشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، الأحد، أن محطة تحلية مياه البحر بقورصو ولاية بومرداس دخلت حيز الخدمة بكامل قدرتها وطاقتها الإنتاجية. 

وأفاد بيان للشركة أن “محطة تحلية مياه البحر الجديدة بقورصو بدأت اليوم (الأحد) بالدخول في مرحلة الإنتاج. بكامل قدرتها وطاقتها الإنتاجية 80000م3/يوم أي 80 مليون لتر/يوم”.

وستكون هذه المحطة موجهة لكل من ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة، حيث أشار البيان إلى أن “مجمع سوناطراك بفرعه الشركة الجزائرية للطاقة. قد أنهى وسلم كامل الطاقة الإنتاجية للبرنامج الاستعجالي لتحلية مياه البحر”.

يأتي هذا بعد عملية الإنتاج الجزئي للمحطة شهر جويلية الماضي كمرحلة أولى من مراحل التشغيل. وبعد “استكمال كل مراحل الإطلاق الميكانيكية والتجريبية والتأكد من كل شروط السلامة والمطابقة للمعايير”.

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