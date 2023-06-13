محطة تحلية مياه البحر بقورصو.. هذا ما وقف عليه عرقاب

عاين وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مساء الاثنين، مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية قورصو، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز.

واطلع الوزير خلال زيارته التفقدية على مدى تقدم أشغال هذا المشروع، والوقوف على وتيرة استلام وتركيب المعدات والتجهيزات الخاصة بالمحطة.

كما استمع عرقاب لعرض من طرف القائمين على المشروع الحيوي للمنطقة الشرقية للعاصمة ولولاية بومرداس، ولاسيما ما يخص عملية تركيب وتشغيل التجهيزات.

وفي هذا الإطار، شدد على ضرورة الإسراع في هذه العملية وتسريع وتيرة الإنجاز في الآجال المحددة والمتفق عليها، بعد تسجيل بعض التأخر، كما أكد على توفير كل الشروط اللازمة لوضعها حيز الخدمة.

وللتذكير، تدخل هذه المحطة، والتي تتربع على مساحة إجمالية مقدرة بـ6.25 هكتار، في إطار المخطط الاستعجالي، حيث تم وضع حيز الخدمة كل من محطة الباخرة المحطة (10 آلاف متر مكعب/يوميا)، والمرسى (60 ألف متر مكعب) بولاية الجزائر العاصمة، على أن تكون محطة قورصو جاهزة قريبًا لتعزيز الإنتاج بثمانين ألف متر مكعب إضافية (80 ألف متر مكعب) بولاية بومرداس.