محطة تحلية مياه البحر بكودية الدراوش في الطارف تدخل مرحلة الإنتاج بكامل قدراتها

300 مليون لتر من المياه المحلاة يوميا

أعلن مجمّع سوناطراك يوم الخميس في بيان، دخول محطة تحلية مياه البحر بكودية الدراوش في ولاية الطارف، مرحلة الإنتاج بكامل قدراتها التشغيلية.

حيث انطلقت هذه المحطة، بداية من عصر اليوم، في إنتاج 300 ألف متر مكعب، أو ما يعادل 300 مليون لتر، من المياه المحلاة يوميا.

“ويمثل هذا الإنجاز ثمرة مسار تقني وتجريبي متكامل، أعقب التدشين الرسمي للمحطة من قبل رئيس الجمهورية، بتاريخ 25 فيفري 2025″، يُشير البيان.

مضيفا أن “المسار شمل استكمال مختلف الاختبارات الميكانيكية، والفحوص التقنية، وإجراءات مراقبة الجودة. بما يضمن مطابقة المحطة لأرفع معايير السلامة والجودة العالمية”.

“وتُعد محطة كودية الدراوش مكسبًا استراتيجيًا، في مسار تحقيق الأمن المائي الوطني. ودليلًا على نجاح مجمع سوناطراك في رفع أحد أبرز التحديات التنموية للبلاد”، يختم البيان.

بجاية: مصنع تحلية مياه البحر بـ”تيغرمت” يصل إلى مراحل متقدمة من الإنتاج

وفي 6 جويلية الماضي، وصل مصنع تحلية مياه البحر بتيغرمت في بجاية، إلى المرحلة النهائية من عملية الدخول التدريجي للإنتاج، حسب ما أكده مجمّع سوناطراك في بيان سابق.

“وقد دخل المصنع حيّز الخدمة بتاريخ 18 جوان 2025، من خلال تشغيل وحدته الإنتاجية الأولى بطاقة تبلغ 30.000 متر مكعب يوميًا. ويجري رفع وتيرة الإنتاج تدريجيًا وفق البرنامج المسطر”، يوضح المصدر.

“وفي هذا الإطار، بلغت القدرة الإنتاجية الحالية للمصنع 90.000 متر مكعب يوميًا. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 120.000 متر مكعب يوميًا خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وإلى غاية 5 جويلية 2025، تم ضخ ما يزيد عن 215.730 متر مكعب من المياه المحلاة، المطابقة للمعايير المعتمدة، نحو شبكة التوزيع التابعة للجزائرية للمياه. وهو ما يعكس “المردودية التدريجية لهذا المشروع الحيوي”.

ويُعدّ مصنع تيغرمت “أحد المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن البرنامج الوطني التكميلي الأول. حيث سيساهم عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية (300.000 متر مكعب يوميًا)، في تزويد ما يقارب 3 ملايين مواطن بالمياه الصالحة للشرب”.

مصنع تحلية مياه البحر “فوكة 2” يدخل حيز الخدمة بكامل طاقته الإنتاجية

ويوم 1 جويلية، أعلن سوناطراك دخول مصنع تحلية مياه البحر “فوكة 2” بولاية تيبازة، حيز الخدمة بكامل طاقته الإنتاجية المقدرة بـ 300 ألف متر مكعب يوميًا. لتغطية حاجيات سكان تيبازة والجزائر والبليدة.

وجاء في بيان سوناطراك أن “تحقيق هذا الإنجاز، يأتي بعد انطلاق المرحلة الأولى للإنتاج الجزئي عقب تدشين المصنع من طرف رئيس الجمهورية، بتاريخ 22 فيفري 2025″.

“وقد استُكملت، منذ ذلك الحين، كافة المراحل التجريبية والتقنية. بما في ذلك الاختبارات الميكانيكية، ومراقبة الجودة، والتأكد من مطابقته لمعايير السلامة”، يوضح المصدر ذاته.

وبتسليم هذا المصنع بكامل قدراته التشغيلية، “تفي سوناطراك، عبر شركتها الجزائرية للطاقة، بالتزاماتها ضمن البرنامج الوطني التكميلي الأول الهادف لتعزيز الأمن المائي للجزائر. في ظرف زمني قياسي”.

حيث تم إنجاز المشروع “في إطار مقاربة وطنية تعتمد على الكفاءات الجزائرية. التي أثبتت مرة أخرى قدرتها على التحكم الكامل في جميع مراحل الإنجاز، من الدراسات إلى التشغيل الكلّي”.

واعتبر بيان سوناطراك دخول محطة “فوكة 2” حيز الإنتاج الكلّي “خطوة نوعية في مسار تحقيق الأمن المائي، وترجمة فعلية لنجاح مجمع سوناطراك في رفع تحدي استراتيجي بامتياز. عبر تجنيد وتثمين الموارد والخبرات الوطنية”.