محطة كهرباء جزائرية بطرابلس في غضون شهرين

فرق تابعة لسونلغاز شرعت في إنجازها بطاقة 160 ميغاواط

شرعت فرق جزائرية تابعة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” في إنجاز محطة كهربائية بالعاصمة الليبية طرابلس تبلغ طاقتها 160 ميغاواط، سيتم تسليمها في غضون شهرين.

أفاد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء (فرع سونلغاز)، صبري لزهاري، أن فرقا تابعة لشركته باشرت بناء محطة لتوليد الكهرباء بطرابلس (ليبيا) ستستكمل في غضون شهرين اثنين.

وأوضح لزهاري لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “فرق الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء تقوم منذ الأسبوع الماضي بتحويل 8 توربينات لبناء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 160 ميغاواط بطرابلس في إطار مخطط استعجالي لتخفيف الضغط على الشبكة الليبية خلال صائفة 2021”.

وأضاف أن هذا البرنامج يتضمن تحويل توربينات غاز متحركة قيد الاستغلال على مستوى محطتي الوادي وبوفاريك (البليدة)، موضحا أنه “نظرا للفائض المسجل في توليد الكهرباء على المستوى الوطني، أضحى بإمكاننا تحويل هذه التوربينات في إطار عقد تأجير مما يمثل فرصة جيدة بالنسبة للشركة”.

وقال إن هذا الطلب جاء إثر التجربة الناجحة لتدخل فرق الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء في أكتوبر 2020 والذي مكن من إعادة تشغيل محطة الخمس (260 ميغاواط).

وأكد لزهاري، أن الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء قادرة على إنجاز محطات كهربائية بتجهيزاتها الذاتية وبيد عاملة محلية، واعتبر أن نسبة إدماج الفرع الوطني للكهرباء بلغت “مستوى معتبرا” مشيرا إلى دخول مصنع التوربينات البخارية بباتنة حيز الإنتاج بالشراكة مع المجمع الأمريكي جينيرال إليكتريك.

واستطرد “نحوز أيضا على وحدات صناعة القطع الكهربائية الموجهة للمحطات الكهربائية إضافة إلى مصلحتي الصيانة والخبرة”.

محطات توليد جديدة قريبا

ووضعت شركة إنتاج الكهرباء حيز الاستغلال متوسط طاقة إنتاجية قدرها 2000 ميغاواط سنويا، أي ما يعادل استثمارا قيمته 2 مليار دولار، يضيف ذات المتحدث، مشيرا إلى أن هذا المسعى الذي انطلق سنة 2015 سيمتد إلى غاية 2025 وسيعرف دخول محطات توليد أخرى حيز الاستغلال. ويتعلق الأمر بمحطات “أوماش 1” ببسكرة بطاقة 1200 ميغاواط ومحطة “قيس” بخنشلة بطاقة 1000 ميغاواط وكذا محطة “بلارة” بجيجل بطاقة 1200 ميغاواط، بحيث ستدخل هذه المحطات حيز الاستغلال قبل نهاية 2021.

ويتوقع إنجاز خلال سنة 2022 الشطر الثاني من محطة “قيس” ودخول محطة “حاسي رمل 2” حيز الاستغلال، في حين ستدخل محطة عين وسارة بالجلفة وجزء من محطة مستغانم حيز الإنتاج سنة 2023، في انتظار دخول الجزء الثاني من هذه المحطة حيز الاستغلال سنة 2024.