محطة كهربائية متنقلة جديدة تعزز التموين بالكهرباء في المسيلة

بلغت تكلفة إنجازها 300 مليون دج

دخلت المحطة المتنقلة للكهرباء 60/30 كيلو فولط ببلدية مسيف حيز الخدمة بولاية المسيلة، بهدف تعزيز التموين بالطاقة الكهربائية وتقوية الشبكة في المنطقة.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية سونلغاز توزيع المسيلة، عادل نقاز لـ”وأج” أن هذه المحطة الجديدة، التي بلغت تكلفة إنجازها 300 مليون دينار جزائري، تم ربطها بالخط الكهربائي 60 كيلو فولط انطلاقًا من المحول المركزي 220/60 كيلوفولط ببلدية الهامل، ما سيضمن تغطية بلديتي مسيف والمعاريف بإمدادات كهربائية مستقرة.

وأشار إلى أن المحطة مزودة بمعدات خاصة بخطوط التوتر العالي (60 كيلوفولط) والمتوسط (30 كيلوفولط)، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 20 ميغا فولط أمبير.

وأكد المتحدث أن المشروع سيسهم في القضاء على التذبذب المسجل في تزويد الكهرباء خلال السنوات الماضية، كما سيساعد في ضمان التموين بالطاقة لعدد من الاستثمارات الفلاحية ومشاريع الصناعات الغذائية المنتشرة في المنطقة.