محطة معالجة المياه “أحادية الكتلة” حيّز الخدمة في الطارف (صور)

وضع وزير الرّي طه دربال، الخميس، بولاية الطارف، محطة معالجة المياه “أحادية الكتلة” حيّز الخدمة بقدرة 100 لتر في الثانية.

وأفاد بيان وزارة الرّي أنه “من شأن هذه المنشأة أن تساهم في تحسين تزويد سكان بلدية العصفور بالطارف. المقدر عددهم بـ 20 ألف نسمة بالمياه الصالحة للشرب وذلك بـ 6 ساعات يوميا”.

وجاء في الشروحات التي قدمت للوزير “بأن هذا المشروع الحيوي الذي تطلب غلافا ماليا بـ 600 مليون دينار جزائري سيحد من مشكل التذبذب في تزويد السكان”. حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكد الوزير دربال أن قطاعه يعمل على تحسين الخدمة العمومية في مجال توزيع مياه الشرب لفائدة المواطن.

كما أشرف الوزير في زيارة العمل التي قادته إلى الطارف. على “انطلاق أشغال مشروع الشبكة الرئيسية للصرف الصحي بمنطقة “أم العقارب” ببلدية بوثلجة لفائدة 1500 ساكن”.

وتندرج هذه العملية “ضمن جملة العمليات التي يطلقها قطاع الري لتوسعة وتطوير شبكات التطهير. حفاظا على صحة المواطن ومحيطه المعيشي للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه”، يقول الوزير دربال.

كما أكد الوزير أن قطاعه سيعمل على “رفع التجميد عن بعض المشاريع الحيوية ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن”.