“محظوظ بامتلاكي هذه المجموعة من اللاعبين”

مدرب المنتخب الوطني المحلي.. مجيد بوقرة:

أبدى مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، مجيد بوقرة، رضاه عن مردود لاعبيه عقب الانتصار المسجل، سهرة الأحد، على حساب منتخب سوريا (1-0)، في لقاء ودي بالشارقة (الإمارات العربية المتحدة)، مشيرا أن الكل مرشح لنيل مكانة أساسية تحسبا لنهائيات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين “شان”2022، التي ستحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري المقبل.

وقال بوقرة في حوار خص به قناة “اليوتوب” الرسمية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم:”أنا محظوظ بامتلاكي مجموعة من اللاعبين كل واحد فيهم قادر على المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية وهو ما يمنح الفرصة للجميع بكسب الخبرة والانسجام باللعب سويا حيث يوجد هامش للتطور. الأمر المهم أن نكون جاهزين في اليوم المعلوم”.

وبمناسبة وديته الأولى خلال هذه المحطة الإعدادية بالإمارات، تغلب المنتخب المحلي على سوريا (1-0) بفضل هدف متوسط الميدان حسام الدين مريزق (د 73)، وينتظر “الخضر” خرجتان أخريان ضد سيراليون يوم السبت بنادي بالفجيرة بداية من الساعة الرابعة زوالا، ثم يوم الجمعة،25 نوفمبر، أمام الكويت بملعب شرطة دبي في نفس التوقيت.

وأضاف الناخب الوطني: “المقابلة كانت مليئة بالنقاط الإيجابية وأنا جد راض عن أداء اللاعبين حيث طبقوا الخطة المتفق عليها فوق أرضية الميدان. لكن علينا البقاء مركزين وحذرين. لدينا مجموعة جيدة وأنا سعيد بنضجهم”.

وخلال نهائيات الكأس القارية للمحليين، سيلعب المنتخب الوطني بملعب براقي، ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات ليبيا، إثيوبيا وموزمبيق.

تجدر الإشارة، أنه تم تقسيم المنتخبات الـ 18 المشاركة على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة منها أربعة منتخبات، بينما ضمت مجموعتان أخريان ثلاثة منتخبات. ويتأهل الأولان عن المجموعات الأولى والثانية والثالثة للدور ربع نهائي، فيما يتأهل لنفس الدور صاحبا المركز الأول فقط للمجموعتين الرابعة والخامسة.