محفوظ قرباج يوارى الثرى في جو مهيب بمقبرة سيدي رزين ببراقي

بحضور عدد كبير من الرياضيين والفنانين والسياسيين

شيعت جنازة الرئيس السابق لرابطة كرة القدم المحترفة محفوظ قرباج، الأربعاء، بمقبرة سيدي رزين ببراقي بعد صلاة الظهر وذلك في جو جنائزي مهيب، وقد ووري جثمان المرحوم بحضور وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، رئيس الفاف جهيد زفيزف، رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار وعدد من رؤساء الأندية والرابطات الحاليين والسابقين ولاعبين دوليين لمختلف الأجيال، كما تواجد أيضا عدد عدد كبير من الفنانين والسياسيين الذين كانت تربطهم علاقات وطيدة مع الحاج قرباج رحمه الله.

وكان محفوظ قرباج قد ترأس رابطة كرة القدم المحترفة في مناسبتين، الأولى خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016 والثانية من 2016 إلى 2018، قبل أن يتم حل مكتب الرابطة من قبل الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي ويعين عبد الكريم مداور على رأس الهيئة في جوان من نفس السنة، كما كما ترأس أيضا فريق شباب بلوزداد في الفترة بين 2008 و2010 وأحرز معه كاس الجزائر لكرة القدم بعد سنوات طويلة من دون لقب.

وأثنى عدد كبير من الرياضيين الذين التقتهم “الشروق” في جنازة المرحوم قرباج،أنه كان نزيها في تسييره للرابطة، حيث كان يتعامل بمبدأ القانون فوق الجميع حتى على حساب فريقه شباب بلوزداد، وكان دائما يفضل المصلحة العامة بدليل أنه دائما ما كان يساعد الأندية، في ظل الأزمات المالية التي كانت تعاني منها، فمثلا رئيس شبيبة الساورة قال أنه أحسن رئيس للرابطة تعامل معه، وأشار عمر غريب الرئيس السابق للمولودية أنها خسارة كبيرة لشخص مثله يبعد من تسيير الكرة الجزائرية، وآخرون جاءوا من مختلف ربوع الجزائر لحضور أحد الذين خدموا الكرة الجزائرية لسنوات سواء كمسير في فريق شباب بلوزداد أو رئيسا للرابطة المحترفة.

وكان عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية قد أرسلوا بتعازيهم إلى عائلة محفوظ قرباج يتقدمهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أشاد فيها بالروح الوطنية للفقيد، فيما تولى من وظائف ومسؤوليات وتعلقه باقتدار بنبل الأخلاق الرياضية، ووزير الشباب والرياضة،ر ئيس الفاف جهيد زفيزف، رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار وعدد كبير من الشخصيات الرياضية.

وقد شهدت الثلاثاء، لقاءات الجولة الـ13 للرابطة المحترفة لكرة القدم، وقوف الأندية دقيقة صمت ترحما على روح رئيس الرابطة الوطنية السابق، محفوظ قرباج، وهذا استجابة لدعوة الرابطة المحترفة الوطنية. وتأتي هذه الخطوة اعترافا من الأندية بما قدمه محفوظ قرباج رحمه الله لكرة القدم الجزائرية لسنوات عديدة، كرئيس لفريق شباب بلوزداد، ثم كرئيس للرابطة المحترفة.