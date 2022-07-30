محكمة أمريكية تدين حفتر بارتكاب جرائم حرب

أدانت محكمة فرجينيا الشرقية الأمريكية، المشير خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب، بعد معركة قضائية خاضها ضده في الولايات المتحدة ليبيون اتهموه بالتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.

أقرت قاضية أميركية في المحكمة الفدرالية بولاية فرجينيا بأن خليفة حفتر مسؤول عن الجرائم التي اتهم بارتكابها في ليبيا.

وقالت القاضية ليوني برينكيما إن حفتر مسؤول مدنيا عن دفع تعويضات للمدعين، وأضافت أنه سيتم تحديد موعد للجلسة المقبلة لبحث تعويضات لعائلات الضحايا.

وكانت عائلات ليبية رفعت دعوى قضائية ضد حفتر أمام محاكم في ولاية فرجينيا بتهمة شن قواته هجمات أدت إلى مقتل 6 من أفراد تلك العائلات، وطالبت الدعوى بتعويض مالي تبلغ قيمته مليار دولار.

وكتبت العائلات في ذلك الوقت أنّ حفتر، بصفته قائدًا لـ”الجيش الوطني الليبي”، قد “شارك في حرب عشوائيّة ضد الشعب الليبي: قتل الكثير من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف وعذّب مدنيّين آخرين”.

استندت هذه العائلات في طلبها هذا، إلى قانون أميركي يعود لعام 1991، هو “قانون حماية ضحايا التعذيب” الذي يُتيح مقاضاة أيّ شخص يحمل صفة رسميّة في دولة أجنبيّة، ارتكب أعمال تعذيب و/أو عمليّات إعدام خارج نطاق القضاء.

محكمة أمريكية تصدر حكمها النهائي ضدّ حفتر المتّهم بالتعذيب

ويوم 14 جوان 2022، قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن قاضية أمريكية تلقّت توصية من قاضي الصلح بإصدار حكم افتراضي ضد خليفة حفتر، في قضية اتهم فيها بارتكاب جرائم تعذيب ضدّ المدنيين.

وحسب تقرير نشره الموقع، فإن قاضي الصلح في محكمة فيرجينيا الفيدرالية بالولايات المتحدة، قد شدد على ضرورة إدانة حفتر بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الليبيين.

وينتظر أن تصدر القاضية الرئيسية ليوني برينكيما، حكمها النهائي في هذه القضية في 24 جوان الجاري.

واتهم حفتر بتأخير إجراءات التقاضي، وعدم الاستجابة للمثول أمام المحكمة الفيدرالية أو التواصل معها.

وحسب تقرير الموقع، فإنّ عائلات الضحايا تسعى للحصول على تعويض بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991.

ويسمح هذا القانون للمواطنين غير الأمريكيين بالحصول على تعويض من مرتكبي جرائم التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء.

ويتطلّع رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومستشار ضحايا جرائم الحرب عماد الدين المنتصر، إلى حكم إجمالي يتجاوز 100 مليون دولار، في القضايا الثلاث المرفوعة ضد حفتر في الولايات المتحدة.