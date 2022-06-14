محكمة أمريكية تصدر حكمها النهائي ضدّ حفتر المتّهم بالتعذيب بعد 10 أيام

قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن قاضية أمريكية تلقّت توصية من قاضي الصلح بإصدار حكم افتراضي ضد خليفة حفتر، في قضية اتهم فيها بارتكاب جرائم تعذيب ضدّ المدنيين.

وحسب تقرير نشره الموقع، فإن قاضي الصلح في محكمة فيرجينيا الفيدرالية بالولايات المتحدة، قد شدد على ضرورة إدانة حفتر بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الليبيين.

وينتظر أن تصدر القاضية الرئيسية ليوني برينكيما، حكمها النهائي في هذه القضية في 24 جوان الجاري.

واتهم حفتر بتأخير إجراءات التقاضي، وعدم الاستجابة للمثول أمام المحكمة الفيدرالية أو التواصل معها.

وحسب تقرير الموقع، فإنّ عائلات الضحايا تسعى للحصول على تعويض بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991.

ويسمح هذا القانون للمواطنين غير الأمريكيين بالحصول على تعويض من مرتكبي جرائم التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء.

ويتطلّع رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومستشار ضحايا جرائم الحرب عماد الدين المنتصر، إلى حكم إجمالي يتجاوز 100 مليون دولار، في القضايا الثلاث المرفوعة ضد حفتر في الولايات المتحدة.