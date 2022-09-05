محكمة أمريكية تعوض فتاة سعودية بسبب كلب مريض

قضت محكمة أمريكية بتغريم تاجر كلاب أمريكي، وتعويض فتاة سعودية بعد أن اشترت منه كلبا مريضا بدفتر صحي مزور.

وحسب ما أوردته محكمة مدينة شوقر لاند تكساس، فإن الفتاة السعودية اشترت كلبا من فصيلة “شيواوا” عمره 4 أشهر، بمبلغ 8 آلاف دولار، من بائع يملك متجرا الكترونيا، وحصلت على وثائق طبية تفيد بخلو الكلب من أي مرض، بالإضافة إلى خضوعه للفحوصات الطبية والشهادات اللازمة.

غير أنه بعد أيام قليلة، اكتشفت المدعية أن الكلب يعاني من أعراض صحية تثير القلق، وحين بدأت إجراءات التأمين الصحي له، وعند الفحص، ظهر أنه يعاني من التهاب رئوي وطفيليات وعيب خلقي.

وعليه، تقدمت الفتاة السعودية مطلع شهر جوان إلى محكمة شوقر لاند تكساس بشكوى ضد بائع الكلب، وقضت المحكمة بإعادة المبلغ الذي اشترت به الكلب، وتعويضها بـ3 آلاف دولار لرعايتها له شهرين كاملين، وأمرت المحكمة بتغريم صاحب المتجر الالكتروني لبيع الكلاب بـ 5 آلاف دولار، ووجهت له تحذيرا بغلق المتجر بصفة نهائية في حال تكررت المخالفة.