محكمة الأخضرية: توقيف شخصين يشتبه بتورطهما في نشوب حرائق الغابات

تمّ توقيف شخصين يشتبه بتورطهما في نشوب حرائق الغابات. حسب ما ذكره بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة الأخضرية.

وكان وكيل الجمهورية قد أمر بفتح تحقيقات أولية حول أسباب الحرائق والمتسببين فيها. ما أسفر عن توقيف شخصين، وتقديمهما أمام نيابة الجمهورية.

كما أفاد المصدر ذاته، بتحويل ملف المشتبه بهما أمام قسم مكافحة الإرهـاب والجريـمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وأسفرت حرائق الغابات التي نشبت بعدّة ولايات شمالي الجزائر عن 34 حالة وفاة. بينهم 24 شهيدا من المدنيين، و10 شهداء من أفراد الجيش.

وقالت وزارة الداخلية في بيان سابق، إنها سجّلت نشوب 97 حريقا في غابات 16 ولاية منذ الأحد 23 جويلية. ما استدعى إجلاء 1500 مواطن بدائرة القصر في بجاية، ودائرة الأخضرية بالبويرة.