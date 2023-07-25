-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

محكمة الأخضرية: توقيف شخصين يشتبه بتورطهما في نشوب حرائق الغابات

الشروق أونلاين
  • 530
  • 0
محكمة الأخضرية: توقيف شخصين يشتبه بتورطهما في نشوب حرائق الغابات
أرشيف
حرائق الغابات

تمّ توقيف شخصين يشتبه بتورطهما في نشوب حرائق الغابات. حسب ما ذكره بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة الأخضرية.

وكان وكيل الجمهورية قد أمر بفتح تحقيقات أولية حول أسباب الحرائق والمتسببين فيها. ما أسفر عن توقيف شخصين، وتقديمهما أمام نيابة الجمهورية.

كما أفاد المصدر ذاته، بتحويل ملف المشتبه بهما أمام قسم مكافحة الإرهـاب والجريـمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وأسفرت حرائق الغابات التي نشبت بعدّة ولايات شمالي الجزائر عن 34 حالة وفاة. بينهم 24 شهيدا من المدنيين، و10 شهداء من أفراد الجيش.

وقالت وزارة الداخلية في بيان سابق، إنها سجّلت نشوب 97 حريقا في غابات 16 ولاية منذ الأحد 23 جويلية. ما استدعى إجلاء 1500 مواطن بدائرة القصر في بجاية، ودائرة الأخضرية بالبويرة.

مقالات ذات صلة
أمير قطر يعزّي الرئيس تبون في ضحايا حرائق الغابات

أمير قطر يعزّي الرئيس تبون في ضحايا حرائق الغابات

مسبوقون يستولون على مليار ونصف من محل تجاري!

مسبوقون يستولون على مليار ونصف من محل تجاري!

الدرك.. عيون على البحر

الدرك.. عيون على البحر

مصالح الدرك تدعو عائلات الضحايا إلى التقرّب من مراكزها

مصالح الدرك تدعو عائلات الضحايا إلى التقرّب من مراكزها

المغتربون ينعشون سوق كراء السيارات في الجزائر

المغتربون ينعشون سوق كراء السيارات في الجزائر

الداخلية: ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 34 شهيدا

الداخلية: ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 34 شهيدا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد