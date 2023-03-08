محكمة الدار البيضاء: إدانة فرحات مهني بالسجن المؤبد

أدانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، صباح الأربعاء، غيابيا، رئيس حركة “الماك” الارهابية، فرحات مهني، بالسجن المؤبد.

كما أيدت ذات الهيئة أمر إلقاء القبض الدولي الصادر في حقه، لمتابعته رفقة متهمين آخرين بجناية المساس بوحدة التراب الوطني والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وكذا إنشاء وتسيير جماعة منظمة غرضها القيام بأفعال إرهابية.

كما أدانت المحكمة بنفس العقوبة 4 متهمين آخرين في هذه القضية، ويتعلق الأمر بكل من فرفوح حنفي، مرزوق عبد الرحمان، كادي سليمان ولورغيوي يوغرطة.

وأصدرت ذات الجهة القضائية أحكاما تراوحت بين 6 سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق 4 متهمين، فيما استفاد متهم آخر من حكم البراءة.