محكمة الدار البيضاء: إدانة نكاز بعقوبة عام سجنا نافذا

أدانت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الاثنين الناشط السياسي رشيد نكاز، بعقوبة عام سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 30 ألف دج، عن جناية الشروع في منع المواطنين من ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبرة للتنفيذ على أراضي الجمهورية.

وبرأت المحاكمة نكاز من تهمة تحريض السكان على حمل السلاح، وبذلك يكون قد أفرج عنه نهائيا بعد قضائه 14 شهرا داخل المؤسسة العقابية رهن الحبس المؤقت.

وإلتمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجن نافذ و200 غرامة مالية في حق الناشط السياسي رشيد نكاز عن جناية تحريض السكان على حمل السلاح وكذا جناية الشروع في منع للمواطنين على ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبرة للتنفيذ على أراضي الجمهورية.

وتمت محاكمة المتهم بموجب الاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنايات، حسب قرار الاحالة عن وقائع تورطه في تحريض المواطنين بعرقلة العملية الانتخابية والتصدي لرجال الشرطة، كما دعا الجزائريين لحمل السلاح ضد البرلمانيين في حالة تصويتهم على قانون المحروقات عبر بث فيديو مباشر على صفحته بالفايسبوك.

و اعتبر نكاز ان تصريحاته مجرد “خطاب سياسي” مشفر لا يدعي للعنف اطلاقا، كما تهم عدة اطراف بفركة الفيديو لتوريطه والزج به داخل السجن.

ويوم 21 ديسمبر، استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، لأقوال الناشط السياسي رشيد نكاز، استكمالا لإجراءات التحقيق في الملف المتابع به.

وحضر رشيد نكاز إلى المحكمة، امتثالا للاستدعاء المباشر الموجه له، مرفقا بهيأة دفاعه، قبل أن يغادرها بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق، تحضيرا للمحاكمة التي ستكون بعد أيام بتشكيلة جنائية يترأسها القاضي “بن ميسة إلياس”، والمستشارين “بوجدو سفيان” و”أفتن نسرين”.

وتوبع نكاز عن جناية تحريض السكان على حمل السلاح، وكذا جناية الشروع في منع للمواطنين على ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبرة للتنفيذ على أراضي الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن رشيد نكاز أفرج عنه بتاريخ 19 فيفري الفارط في إطار تطبيق إجراءات العفو الرئاسي التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد عدة طلبات أودعها دفاعه للإفراج عنه أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، وسبق أن أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء قرارا بإيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 4 ديسمبر 2019 عقب توقيفه على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين قادما من إسبانيا.