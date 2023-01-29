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محكمة الدار البيضاء تصدر أمرا استعجاليا بشأن إضراب بريد الجزائر

الشروق أونلاين
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محكمة الدار البيضاء تصدر أمرا استعجاليا بشأن إضراب بريد الجزائر
أرشيف
بريد الجزائر

أصدرت محكمة الدار البيضاء يوم الأحد، أمرا استعجاليا يقضي بعدم شرعية إضراب بعض عمال بريد الجزائر. بعد تسجيل “توقف عن العمل على مستوى بعض المكاتب البريدية”.

وجاء في بيان لبريد الجزائر مساء الأحد:

فضلا عما ستقرره العدالة، بناء على نتائج التحقيقات التي تمت مباشرتها بشأن النداءات مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي. ستتخذ المديرية العامة لبريد الجزائر كل الإجراءات و التدابير المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول.

“تحقيق فوري” حول “نداءات مجهولة” لشنّ إضراب في مكاتب بريد الجزائر

من جهة أخرى، أمرت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمجلس قضاء الجزائر يوم الأحد، بفتح “تحقيق فوري” حول “نداءات مجهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي” لشنّ إضراب في مكاتب بريد الجزائر.

واعتبرت نيابة الجمهورية أن هذه الدعوات “تسعى لعرقلة السير الحسن لعمل بعض المؤسسات العمومية، لاسيما مصلحة البريد”.

وجاء في بيان لمجلس قضاء الجزائر، أن التحقيق يأتي بعد رصد “نداءات مجهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.. بالتزامن مع صبّ منحة البطالة للمستفيدين منها (عبر مكاتب البريد)”.

“وعلى هذا الأساس، أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها”، يضيف ذات البيان، مؤكدا  أن القانون “سيطبق بالصرامة اللازمة” في حقّ المتورطين.

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