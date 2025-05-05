محكمة السانية: 12 سنة حبسا نافذا في حق مضاربين في فاكهة الموز

أصدرت محكمة السانية بوهران أحكاما بـ 12 سنة حبسا نافذا في حق 4 متورطين في قضية المضاربة غير المشروعة في فاكهة الموز.

وأفاد بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة، الأحد، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية أنه في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة, قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوتليليس يوم 21 أبريل 2025 بحجز كمية معتبرة من فاكهة الموز مقدرة بــ 1461 كلغ كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة”.

وبعد “توقيف المشتبه فيهم (ج.ص), (د.ع), (ب.م) و (ع.ع), تم تقديمهم يوم 27 أبريل 2025 أمام نيابة محكمة السانية وإحالتهم على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة والمشاركة في المضاربة غير المشروعة، حيث تم تأجيل القضية مع وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت”.

وبتاريخ اليوم 4 ماي 2025″صدر حكم قضى على كل واحد منهم بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا وعشرة ملايين دينار جزائري غرامة نافذة ومصادرة المحجوزات ونشر الحكم في جريدة وطنية، كما قضى على المتهمين (ب.م) و(ع.ع) بعقوبة الشطب من السجل التجاري”.