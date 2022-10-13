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جواهر

محكمة العدل الأوروبية تجيز حظر الحجاب في أماكن العمل

الشروق أونلاين
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محكمة العدل الأوروبية تجيز حظر الحجاب في أماكن العمل

قالت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي  الخميس  إن بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين، في أحدث حكم في قضية قسمت أوروبا لسنوات.

وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.

وقالت الشركة إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا. وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة العليا ومقرها لوكسمبورغ إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر. وجاء في قرار القضاة “القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها لا تشكل تمييزا مباشرا إذا تم تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية”.

وكانت المحكمة قد قالت العام الماضي إن شركات الاتحاد الأوروبي بوسعها منع الموظفين من وضع غطاء للرأس في ظل ظروف معينة، إذا كان يتعين عليها تقديم صورة حيادية للعملاء.

ولا يعد حكم اليوم هو الأول من نوعه بشأن هذه القضية، وهو يؤكد سوابق قضائية.

وفي ألمانيا، أثار حظر غطاء الرأس للنساء في العمل الجدل لسنوات، وتتعلق معظم القضايا بمعلمات طمحن للعمل في المدارس الحكومية ونساء يتدربن ليصعدن في سلك القضاء.

وحظرت فرنسا، وبها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء غطاء الرأس الإسلامي في المدارس الحكومية عام 2004.

وفي 2017 أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ حكما يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة. وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية في ذلك الحين.

ويعيش أكثر من خمسة ملايين مسلم في ألمانيا، الأمر الذي يجعلهم أكبر أقلية دينية هناك.

ونظرت محاكم في أنحاء أخرى من أوروبا أيضا في قضايا تتعلق بإمكانية وكيفية حظر الحجاب أحيانا في أماكن العمل.

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التعليقات
10
  • algeriano

    عمار بن ياسر : تريد من السعودية القوة الاقليمية : الاقتصادية والسياسية والعسكرية ... كما تقول أن تتدخل لمنع أروبا من تطبيق قوانينها على أراضيها ! 1 -- بكلامك هذا فأنت تقارن بين الحبة والقبة .- 2 - السعودية محمية أمريكية منذ عشرات السنين ولولا أمريكا لحدث ما حدث وكل ذلك مقابل الملايير الممليرة - 3 - اقتصاد السعودية اقتصاد ريعي فالسعودية ليست دولة مصنعة فهي تستورد كل شيء من الخارج . 4 - الناتج المحلي لدولة واحدة صغيرة في اروبا وهي هولندا 912 مليار دولار يفوق الدخل القومي السعودي 612 مليار دولار أما المانيا فدخلها = 4000 مليار دولار أي ما يقارب 7 مرات الدخل القومي السعودي 5 - لو كانت السعودية قوة عسكرية لما أسال لها الحوثيين العرق البارد حيث لم تنجح في الانتصار عليهم منذ 6 سنوات وأكثر من ذلك تمكن هؤلاء من الحاق أضرار بمنشأتها وفي عقر دارها.

    1
  • شاهد

    للحقيقة المرة : الجزائري والجزائرية ليسوا من مواليد 2021 بل وجدوا منذ الاف السنين .. واللباس المحتشم في الجزائر وجد منذ الأزل : اللباس التقليدي الوهراني والعاصمي والقسنطيني والقبائلي ... قبل أن يقلد الجزائري ليس لباس الغرب والشرق فحسب بل عادتهم وتقاليهم وحتى أسماء مواليدهم ... مما جعل الجزائري ينسلخ من قبعته ليرتدي قبعة كل من هب ودب الى درجة أصبحنا نتسائل : من نحن ؟؟؟؟ وهذا طبعا مصير من تنكر لما له ليشهر ويعتز بما لغيره .

    -1
  • الحقيقة المرة

    لاننا نحن العرب مسلمين بعباءة العلمانية ..لنفرض اننا ملتزمين بديننا وقيمنا ولنا البسة محتشمة هنا من حقنا رفض كل اوربي زائر ان لا يسير الا بلباس محتشم ..لكن العري عندنا اكثر من اوربا ..اما المحافظين فالله معكم لان الاسلام منهار حتى في معاقله

    3
  • عمار بن ياسر

    علي المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين وقبلة المسلمن كافة وارض التوحيد وحامية المسلمين ان تتدخل وبقوة ( السعودية قوة اقليمية ذات وزن عسكري وسياسي واقتصادي عالمي بمنطقة الشرق الاوسط ويحسب لها الف حساب )لدي الاتحاد الاوروبي وردعه عن تمرير هذه القوانين المجحفة علي حساب اخواننا المسلمين باوروبا وباقي العالم . علي رابطة العالم الاسلامي ان تتدخل لمنع هذه التجاوزات وهذه العنصرية واحتقار الاخر والظلم ضد اخواننا المسلمين الذين يعيون باوروبا

    1
  • فاكهة الجبل

    الهوية التي تتحرر من قوتها هي ضعيفة جدا وهناك الكوفيد 19 عندما وجد نفسه اضعف مدافع ومهاجم في لعبة كان الحكم فيها اصحابها اذكياء ربما قام باختباء لفنرة حين انتهت البشرية كوقت مستقطع ورجع ليضع لنفسه هوية بقراءة مسبقة عن مناطق القتل العمدي في الشخص الذي يتمكن من الدخول اليه غير ابه بمدى صغره وطول خيط الarnيقاس 1/100000000اي لا يريد ان يعيش وحيدا لانه لا يستطيع وفقا لجسمه الهش وغير حي هو فقط يتطفل

    1
  • مستغرب

    صدقناكم يا حراس الصليب الذي سيكسر باخر الزمان على يد عيسى عليه السلام

    2
  • المتأمل

    ... وقد استيقظ الأوربييين من سباتهم في الوقت بدل الضائع . فهل سوف يتمكنون من العوة في النتيجة ؟ أم سوف يخسرون المقابلة كما خسروا سابقاتها ؟

    -4
  • جزائري حر

    حرية المعتقد في أوروبا إلى مزبلة التاريخ اتمنى من الفتاتين الإبقاء على ما فرضه الله عليهن و العيش على ظهر الدولة ما تدفعه ألمانيا و هولندة للماكثين في البيت يعادل تقريب راتب العمل...و لنا في ما قاله الله عز و جل عبرة ..." و في السماء رزقكم و ما توعدون "صدق الله العظيم

    3
  • احمد

    وبالمقابل تدافع عن زواج المثليين .. واليوم شاهدنا فيضانات في المانيا وبلجيكا وعشرات القتلى ..يضاف ذلك الى هذا الوباء القاتل ربي يستر

    5
  • خليفة

    منع ارتداء الحجاب في الدول الاوروبية ،الغرض منه التضييق على المسلمات هناك ،و منعهن من ممارسة شعاءر دينهن ،و هذا المنع يبرره الخوف من انتشار الاسلام في هذه البلدان ،و لكن الله متم نوره و لو كره المهرجون و الحاقدون على الاسلام.

    7

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